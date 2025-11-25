Месси vs Роналду: теперь в политике? США вывели эту дуэль на новый уровень

Несколько дней назад практически все спортивные издания мира не обошли вниманием новость о посещении 40-летним форвардом саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду Белого Дома. Португальская звезда современности не просто побывала в главном политическом месте Соединенных Штатов Америки, но и встретилась там с действующим президентом этой страны Дональдом Трампом.

Роналду оказался приглашен на ужин, созванный по случаю визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. На это светское мероприятие собралось немало знаменитостей, среди которых был также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, завязавший тесные отношения с главой американского государства еще минувшим летом, когда в США состоялся первый розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира по футболу.

Одновременное пребывание в Белом Доме на ужине с саудовской делегацией двух очень известных и влиятельных фигур в мире футбола американские аналитики уже охарактеризовали не иначе, как новым этапом покорения сердец тамошних болельщиков игрой, которая является безоговорочным спортом № 1 на большинстве иных континентов земного шара.

Но что интересно – часть политических обозревателей не упустила возможности подчеркнуть, что приглашением Криштиану Роналду администрация Дональда Трампа, очевидно, хотела получить дополнительные висты для своего босса – мол, смотрите, насколько популярен нынешний глава Белого Дома, что на званный ужин к нему слетается не только бомонд мировой политики, но и самые известные и авторитетные футбольные персоны современности.

Реагировать на визит Криштиану Роналду пришлось даже извечным политическим оппонентам Республиканской партии – Демократической партии. Аккаунт этой политической силы в Instagram не оставил вне своего внимания посещение легендарным португальцем Белого Дома и его прогулки по территории сооружения с Дональдом Трампом. На официальной странице демократов в соцсети вышел видеоролик, восхваляющий извечного футбольного соперника Криштиану Роналду в наше время – аргентинского форварда Лионеля Месси, защищающего ныне цвета Интер Майами в североамериканской MLS.

Подписчики Instagram Демократической партии могли увидеть монтаж из музыки и фото, типичный для современного контента в интернете. На видео, помимо кадров с карьерными успехами Лионеля Месси, появилось также изображение Криштиану Роналду в компании с Дональдом Трампом, и на всю эту «миксовку» была наложена музыкальная дорожка из песни I Don't Like рэпера Chief Keef, из которой на экран была выведена цитата, перевод которой, пожалуй, вряд ли потребуется большинству читателей – That's that shit.

Вот еще немного контекста: во вторник, 18 ноября, Криштиану Роналду появился в Белом Доме. Это не был персональный визит португальского футболиста к президенту США Дональду Трампу, а стало частью мероприятия, организованного в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, являющегося в наше время одним из самых влиятельных людей в мировом футболе благодаря невероятным инвестициям в него, в том числе и через Суверенный государственный фонд, который отвечает за интересы не только Аль-Насра, но и других тамошних грандов – Аль-Хиляля и Аль-Иттихада.

Публичная часть мероприятия проходила в атмосфере взаимного восхищения и достигла апогея, когда Дональд Трамп выступил с очередным своим громким заявлением, коснувшимся непосредственно персоны Криштиану Роналду: «Знаете что? Мой сын [Бэррон Трамп] – большой поклонник Криштиану. Теперь, когда Роналду здесь, мне кажется, он стал немного больше уважать своего отца после того, как я его представил. Спасибо, что приехали. Это честь для меня».

Встреча Роналду и Трампа выдалась действительно исторической, так как в социальных сетях она мгновенно приобрела статус вирусной. Белый Дом мастерски воспользовался хайпом вокруг одного из самых популярных спортсменов современности, и результат оказался сенсационным – видео в соцсетях уже собрало более восьми миллионов лайков, установив новый рекорд для официальной страницы Белого Дома.

Чтобы понять, насколько уникальной является эта цифра, стоит отметить, что предыдущие публикации в среднем собирали от 30 до 50 тысяч лайков, а тут речь сразу зашла о миллионах! Поэтому в США есть немало политологов, которые считают, что советники Дональда Трампа решили активно эксплуатировать футбол для увеличения популярности своего босса, ведь сперва мир долго обсуждал церемонию награждения победителей клубного чемпионата мира ФИФА, на которой Трамп отличился экстравагантным поведением и долгое время не желал уходить с подиума, выстроенного для чемпионов, а теперь вот позвал к себе Роналду…

Instagram. Криштиану Роналду и Дональд Трамп

Любопытно и то, что за несколько дней до визита Криштиану в Белый Дом Дональд Трамп успел выступить на одной сцене с Лионелем Месси на мероприятии в Майами, спонсируемом республиканцами. Впрочем, даже несмотря на это, демократы не колеблясь заняли сторону аргентинца, попытавшись превратить его в символ оппозиции к Трампу при помощью нехитрого видеомонтажа. Благодаря этому, многолетнее соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду окончательно и официально вышло далеко за рамки футбольного поля и теперь уже переместилось в политику, причем, что характерно для фигур аргентинца и португальца, также исключительно наивысшего уровня.

С другой стороны, пока демократы и республиканцы пробуют уязвить друг друга приглашением кого-то из футбольных звезд, посылая тонкий намек своим сторонникам, что те, дескать, поддерживают именно их, истинным выгодоприобритателем в данной ситуации является президент ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарский чиновник ловко использовал клубный чемпионат мира, чтобы наладить отношения с действующим главой американского государства, стараясь быть тому максимально полезным. Впрочем, вряд ли Инфантино настолько уж предан политике и взглядам Трампа. Президент ФИФА, вероятнее всего, просто понимает конъюнктуру и пользуется ей, провоцируя в том числе и реакцию со стороны Демократической партии. Ведь главная цель ФИФА – это повышение доходов от мирового футбола. А сделать это проще, когда в США этот вид спорта станет еще более популярным. И для этого Инфантино нужно, по сути, лишь одно – заставить всю Америку говорить о футболе и околофутбольных событиях. Что, собственно, сейчас и происходит…

