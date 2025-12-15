Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Чернигов
15.12.2025 11:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
15 декабря 2025, 08:08
84
0

Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 11:00 видеотрансляцию перенесенного матча Первой лиги

Обновлено 15 декабря 2025, 08:10
84
0
Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

15 декабря проходит перенесенный матч Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Игра должна была состояться 24 октября, но из-за воздушной тревоги была перенесена на более позднюю дату.

4 декабря матч опять был перенесен на другой день из-за воздушной тревоги.

Первая лига. Перенесенный матч. 15 декабря 2025

  • 11:00. Чернигов – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Николай Степанов
