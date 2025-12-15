15 декабря проходит перенесенный матч Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Игра должна была состояться 24 октября, но из-за воздушной тревоги была перенесена на более позднюю дату.

4 декабря матч опять был перенесен на другой день из-за воздушной тревоги.

Первая лига. Перенесенный матч. 15 декабря 2025

11:00. Чернигов – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция