  4. Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
15.12.2025 11:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
15 декабря 2025, 07:24
190
1

Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 15 декабря в 11:00 по Киеву

15 декабря 2025, 07:24
190
1 Comments
Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Металлург

В понедельник, 15 декабря, состоится перенесенный поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Новичок чемпионата в первой половине сезона демонстрировал достойные результаты. За 16 туров клубу удалось набрать 18 очков, благодаря которым он и находится на 11-й строчке турнирной таблицы (также у «Чернигова» есть 2 игры в запасе). От зоны переходных игр «тигры» оторвались на 2 балла.

В Кубке Украины «Чернигов» выбил «Атлет», «Крибас» и «Лесное», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Феникса-Мариуполя».

Металлург

А вот у запорожской команды серьезные проблемы. За 17 раундов Первой лиги клубу удалось набрать лишь 7 очков (1 победа и 4 ничьих), благодаря которым он и занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень серьезное – 9 баллов.

Из Кубка Украины «Металлург» вылетел на стадии 1/16 финала от «Феникса-Мариуполя».

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой летом, в рамках переходных матчей за место в Первой лиге. В обеих играх с общим счетом 5:0 победил «Чернигов».

Интересные факты

  • «Металлург» забил 6, а пропустил 36 голов в текущем сезоне Первой лиги – самые плохие показатели среди всех команд.
  • «Чернигов» победил в 4/5 последних домашних играх.
  • «Металлург» не может победить уже 16 матчей подряд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Чернигов Металлург Запорожье Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Комментарии 1
Victor673256ua
Хочеться сподіватись, що хоч цього разу зіграють
