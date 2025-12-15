Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Сыграли с третьей попытки. Чернигов и Металлург разошлись миром
15.12.2025 11:00 – FT 1 : 1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 декабря 2025, 12:54 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:00
Сыграли с третьей попытки. Чернигов и Металлург разошлись миром

Поединок переносили два раза

15 декабря 2025, 12:54 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:00
Сыграли с третьей попытки. Чернигов и Металлург разошлись миром
ФК Чернигов

В понедельник, 15 декабря, в Чернигове состоялся перенесенный матч 13-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» и запорожский «Металлург» сыграли вничью со счетом 1:1.

Команды смогли сыграть матч лишь с третей попытки. До этого два раза команды не могли начать поединок из-за продолжительных воздушных тревог.

Хозяева поля владели территориальным преимуществом, но пропустили первыми. На 8-й минуте Радион Лисняк воспользовался ошибкой обороны «Чернигова» и вывел «Металлург» вперед.

После пропущенного мяча «Чернигов» создал достаточно моментов. Но на последнем рубеже отлично действовал голкипер «Металлурга» Назар Байда.

И все же Байде не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. После подачи углового на 87-й минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет.

Первая лига. 13-й тур, 15 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Фатеев, 87 – Лисняк, 8

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Чернигов).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Радион Лисняк (Металлург Зп).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
