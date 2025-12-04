Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Претендент на выход в УПЛ планирует масштабную кадровую чистку

Многие футболисты покинут «Черноморец» уже этой зимой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «моряков» во главе с Александром Кучером недоволен промежуточным третьим местом в Первой Лиге и планирует серьезные изменения в команде. Многие футболисты покинут «Черноморец» уже этой зимой.

В последнем перед зимним перерывом матче одесская команда встретилась в Полтаве с местной «Ворсклой». Поединок завершился победой полтавского клуба со счётом 3:0.

После 18 сыгранных туров «Черноморец» занимает третье место в Первой лиге, отставая от «Левого Берега», а вместе с ним и второго места, дающего право на прямой выход в УПЛ, на один зачетный балл.

Игорь ЛЫСЕНКО

