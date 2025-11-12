Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам

Опровергнуты слухи о возможных переговорах харьковского Металлиста 1925 с рядом футболистов Украинской Премьер-лиги.

Не соответствует действительности и информация о предметной заинтересованности в трех вратарях – ранее сообщалось, что в сферу интересов харьковского клуба входят Александр Сапутин (Заря), Иван Пахолюк (Колос) и Валентин Горох (Верес).

Сапутин действительно рассматривался харьковчанами зимой и летом вместе с Денисом Марченко и Павлом Исенко, однако сейчас вопрос подписания нового голкипера не стоит. Наблюдение за Горохом ограничивается лишь аналитическим мониторингом, без конкретных шагов.

Также неправдивыми оказались сообщения о контактах Металлиста 1925 с полузащитником Полесья и игроком сборной Украины Алексеем Гуцуляком. По словам футболиста, он не намерен покидать житомирский клуб ради перехода в какой-либо другой украинский клуб.