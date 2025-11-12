Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 ноября 2025, 01:53 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:00
Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам

Также не соответствует реальности информация про Сапутина, Пахолюка и Гороха

Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Опровергнуты слухи о возможных переговорах харьковского Металлиста 1925 с рядом футболистов Украинской Премьер-лиги.

Не соответствует действительности и информация о предметной заинтересованности в трех вратарях – ранее сообщалось, что в сферу интересов харьковского клуба входят Александр Сапутин (Заря), Иван Пахолюк (Колос) и Валентин Горох (Верес).

Сапутин действительно рассматривался харьковчанами зимой и летом вместе с Денисом Марченко и Павлом Исенко, однако сейчас вопрос подписания нового голкипера не стоит. Наблюдение за Горохом ограничивается лишь аналитическим мониторингом, без конкретных шагов.

Также неправдивыми оказались сообщения о контактах Металлиста 1925 с полузащитником Полесья и игроком сборной Украины Алексеем Гуцуляком. По словам футболиста, он не намерен покидать житомирский клуб ради перехода в какой-либо другой украинский клуб.

Алексей Гуцуляк трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 трансферы УПЛ Заря Луганск Верес Ровно Валентин Горох Колос Ковалевка Александр Сапутин Иван Пахолюк ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
