Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам
Также не соответствует реальности информация про Сапутина, Пахолюка и Гороха
Опровергнуты слухи о возможных переговорах харьковского Металлиста 1925 с рядом футболистов Украинской Премьер-лиги.
Не соответствует действительности и информация о предметной заинтересованности в трех вратарях – ранее сообщалось, что в сферу интересов харьковского клуба входят Александр Сапутин (Заря), Иван Пахолюк (Колос) и Валентин Горох (Верес).
Сапутин действительно рассматривался харьковчанами зимой и летом вместе с Денисом Марченко и Павлом Исенко, однако сейчас вопрос подписания нового голкипера не стоит. Наблюдение за Горохом ограничивается лишь аналитическим мониторингом, без конкретных шагов.
Также неправдивыми оказались сообщения о контактах Металлиста 1925 с полузащитником Полесья и игроком сборной Украины Алексеем Гуцуляком. По словам футболиста, он не намерен покидать житомирский клуб ради перехода в какой-либо другой украинский клуб.
