Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо

С 7 по 9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

За три дня было сыграно 8 матчей очередного тура, и наступила пауза на игры сборных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер укрепил лидерство (27 очков), разгромив Полтаву (7:1). Далее идут ЛНЗ и Полесье (по 23).

Киевское Динамо потерпело неожиданное поражение от ЛНЗ (0:1) и откатилось на 4-ю позицию (20 очков, как и у Кривбаса).

Верхняя часть УПЛ: Шахтер (27 очков), ЛНЗ и Полесье (по 23). Динамо, Кривбас (по 20), Колос, Заря (по 19).

В зоне переходных матчей – Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

12-й тур. 7–9 ноября

07.11. 15:30. Эпицентр – Оболонь – 1:2

– 1:2 07.11. 18:00. Кудривка – Колос – 1:3

– 1:3 08.11. 13:00. Металлист 1925 – Заря – 1:3

– 1:3 08.11. 15:30. Верес – Рух – 1:0

– Рух – 1:0 08.11. 18:00. Карпаты – Кривбас – 1:0

– Кривбас – 1:0 09.11. 13:00. Александрия – Полесье – 0:3

– 0:3 09.11. 15:30. Динамо – ЛНЗ Черкассы – 0:1

– 0:1 09.11. 18:00. Шахтер – Полтава – 7:1

Турнирная таблица УПЛ