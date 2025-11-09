ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 12-го тура УПЛ с «Полтавой» (7:1):

– Хочу поздравить свою команду с этой действительно заслуженной победой и обнимаю всех игроков. Это был сложный период: за 23 дня – 7 противостояний в разных турнирах. Вместе с этим были длительные поездки, иногда случались эпизоды с травмами, так что этот период действительно был насыщенным. И я чрезвычайно доволен тем, какую реакцию команда показала на неудачные предыдущие результаты. Я рад сегодня и считаю, что сейчас мы имеем право искать позитивную сторону всех этих событий.

Что касается непосредственно матча, то я полностью доволен тем уровнем игры, который мы продемонстрировали. Единственное, считаю, мы могли быть чуть внимательнее в некоторых отдельных эпизодах. В начале второго тайма у нас была возможность вернуться в реальность после пропущенного мяча. И это уже второй раз за последнее время происходит эпизод, когда мы проигрываем борьбу на втором этаже и, как следствие, пропускаем гол в свои ворота. Так что это была своего рода пощечина, которая позволила нам вернуться в игру сильнее, а также напомнила о таком очень важном аспекте, как внимание к футболу. Этот эпизод мы с командой детально проанализируем.

Но самое важное, что мы продолжаем побеждать, и для нас важно сохранить этот ритм, продолжать относиться к футболу и в целом к нашему процессу с тем же уважением, которое проявляли раньше. Я всегда подчеркиваю: когда мы одерживаем победы, то должны пропагандировать правильные вещи и доминировать в своем стиле. Поэтому сегодня я могу только поздравить игроков, и мы продолжаем двигаться дальше.

– После сегодняшней уверенной победы «Шахтер» создал запас в турнирной таблице: 7 очков отрыва от «Динамо», 4 – от ЛНЗ. Как это влияет на психологию команды? Добавляет уверенности или, наоборот, заставляет быть еще осторожнее?

– Да, безусловно, это приятный факт и, конечно, пока играет в нашу пользу, но мы не находимся в состоянии эйфории. Как я подчеркнул, в своем видении футбола нам всегда важно делать правильные вещи на поле, поэтому гораздо важнее те детали игры, которые, собственно, ее сформировали и повлияли на итоговый результат. Нас ждет еще длинный путь в этом сезоне, даже в этом году. Будет много поездок, и вполне возможен некоторый спад с точки зрения физического состояния, так что, уверен, ничего еще не закончено, борьба продолжается. Это действительно нелегкий путь, который приходится каждый раз проходить моим игрокам, и я действительно доволен тем, на какой позиции мы находимся сейчас, но, как я отметил, еще ничего не решено.

– Мистер, впереди пауза на матчи сборных. Как вы планируете заполнить эту паузу? Сколько дней будет на отдых и планируете ли какие-то спарринги?

– В ближайшее время нас ждут еще четыре рабочих дня: одна тренировка будет восстановительной и три занятия преимущественно физической направленности. После этого команда получит четыре выходных, а затем мы все снова соберемся на тренировки в Киеве. В целом этот адаптационный период я имел возможность наблюдать в «Барселоне», поскольку после нескольких выходных в контексте сложного сезона бывает также трудно вернуться в правильный и нужный ритм тренировок, поэтому мы будем стараться постепенно привести наших футболистов к следующей игре в нужный тонус, и нас в основном ждут тренировки повторяющего типа.

– Какие слабые стороны СК «Полтава» вы заметили во время игры, что они пропустили столько голов?

– В целом можно отметить, что игра проходила под знаком единоборств один в один, мы старались прессинговать в подобной манере на любом участке поля. Также мы анализировали, что в матче с «Полесьем» они пытались выходить от ворот за счет паса, но потом вернулись к первоначальным настройкам, когда выходили за счет лонгбола. Мы также понимали, что это команда, которая очень хорошо умеет играть на стандартах, поэтому старались минимизировать количество тех стандартных положений, которые мы им подарили.

В нашем видении игры на этот матч наша «шестерка» должна была хорошо сыграть в дуэлях за второй мяч, и, безусловно, сегодняшняя игра прошла под эгидой доминирования ситуаций один в один. Также мы старались разбивать прессинг нашего соперника за счет выхода в треугольники. К сожалению, другие вещи нельзя озвучивать, поскольку это секретно и касается нашего анализа. Однако, возвращаясь именно к теме разбора соперника, я полностью доволен той работой, которую выполняют мои аналитики, я им безмерно благодарен и очень доволен тем, какие результаты своего анализа они мне готовят по каждому противостоянию.

– Вас уже спрашивали о сборных, но интересно: в прошлый раз многие ваши сборники в немного плохом настроении ехали в национальную команду, сейчас 7:1, ключевые игроки «Шахтера» снова отправились в сборную. Какие прогнозы и ожидания от матчей сборной Украины с Исландией и Францией?

– На самом деле, не таким важным является счет матча, который предшествует играм национальной сборной, это может быть как поражение, так и победа, но могу вас заверить, как бывший игрок, что самое важное в карьере любого футболиста – национальная сборная. И даже в самые тяжелые моменты, которые могут настигнуть вас на клубной арене, как тогда матч с ЛНЗ, я старался отправить ребят в расположение сборной с максимально позитивным настроем, насколько это позволяли обстоятельства.

Я, кстати, тоже был на матче с Азербайджаном, а как вы знаете, турки и азербайджанцы – очень близкие нации, можно сказать, мы настоящие друзья, но несмотря на это я абсолютно искренне поддерживал национальную сборную Украины, чтобы поднять моральный дух ребят из «Шахтера». Поэтому, как я подчеркнул: клуб, конечно, играет очень важную роль в вашей карьере, но прежде всего мы защищаем флаг той страны, где родились.

И я уверен, что у моих игроков достаточно таланта, чтобы достойно представлять как национальную команду, так и «Шахтер» на клубном уровне. И я также считаю, что у украинской национальной команды очень талантливый тренер, а в последних матчах ребята продемонстрировали действительно бойцовские качества и отдачу на поле за этот флаг и за эту страну. Так что мое сердце будет с Украиной в этих поединках.