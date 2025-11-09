Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Премьер-лига
Шахтер Донецк
09.11.2025 18:00 – FT 7 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 20:01 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:05
1470
68

Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве

Полтавчанам повезло: в их ворота залетело всего 7 мячей

Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
УПЛ

«Шахтёр» подходил к этому матчу в статусе лидера чемпионата, имея преимущество в четыре очка над ближайшими преследователями после победы над киевским «Динамо» в предыдущем туре (3:1). Подопечные Арды Турана не только прервали беспроигрышную серию киевлян, но и обыграли их по всем статьям, взяв реванш за поражение в Кубке. А уже в четверг «горняки» одержали уверенную победу над исландским «Брейдабликом» в Лиге конференций и вернулись во Львов, чтобы продолжить свою победную серию. Соперник для этого, казалось, был более чем подходящий — новичок чемпионата и худшая команда лиги, «Полтава».

Гости же подходили к матчу, замыкая турнирную таблицу. Тем не менее, последние две игры в их исполнении выглядели вполне достойно — «Полтава» сумела дважды сыграть вничью с представителями верхней половины таблицы — «Кривбассом» и «Колосом». Поэтому у полтавчан всё же теплилась надежда, что и во Львове удастся зацепиться хотя бы за одно очко.

Не успел матч начаться, как игроки «Шахтёра» уже вышли вперёд. Педро Энрике прорвался по правому флангу и сделал навес во вратарскую площадку, где Марлон Гомес замкнул передачу головой. Через пару минут у Невертона был шанс забить, но после удара с линии штрафной Восконян спас свою команду — это не было его последним ярким моментом в матче.

«Горняки» уже до середины тайма получили возможность удвоить преимущество. Плахтырь неаккуратно сыграл в штрафной и сбил Невертона. Хотя изначально судья Максим Козыряцкий не назначил пенальти, его всё-таки пригласили просмотреть момент на видео, и «Шахтёр» получил свой шанс. Педриньо реализовал 11-метровый, хотя вратарь «Полтавы» был близок к тому, чтобы отбить удар.

Далее «Шахтёр» мог закрепить своё преимущество: Марлон Гомес и Лука Мейреллиш поочерёдно выходили один на один с Восконяном, но вратарь и каркас ворот не позволили мячу ещё раз побывать в сетке. Ближе к концу тайма хозяева сбавили обороты, а у игроков «Полтавы» даже был момент забить: Вивдич с острого угла пытался перекинуть Ризныка, но мяч пролетел мимо ворот.

В начале второго тайма гости неожиданно удивили «Шахтёр» и, казалось, вернули интригу в матч. Отлично разыгранная атака началась с выноса мяча вратарём в центр поля: Марусич получил мяч после скидки партнёра головой и вывел Галенкова один на один с Ризныком, и форвард хладнокровно реализовал свой момент.

Однако радость полтавчан длилась недолго. Уже через пять минут «горняки» восстановили преимущество в два мяча, а вскоре увеличили его до трёх. Сначала Очеретько перехватил мяч у штрафной соперника и выдал точный пас на Эгиналду, который пробил в дальний угол. А спустя пару минут сам Очеретько оказался расторопнее всех на добивании и отправил мяч в сетку — 4:1.

Хозяева не собирались останавливаться и под конец встречи окончательно добили уставшего соперника. Сначала отличились Невертон и Конопля, а в добавленное время после удара Кауана Элиаса мяч рикошетом от защитника Пидлепича влетел в собственные ворота.

«Шахтёр» не пощадил своего соперника, забив целых семь мячей, и уходит на паузу в отличном настроении после феерической игры. Для «Полтавы» же это поражение стало болезненным напоминанием: команде пока далеко до уровня грандов украинского чемпионата.

В следующем туре «Шахтёр» сыграет в Киеве с «Оболонью», а полтавчане примут у себя «ЛНЗ».

Наши оценки:

«Шахтёр» (замены): Изаки — 6,5, Кауан Элиас — 7,5, Бондаренко — б/о, Бондар — б/о, Лукас — б/о.

«Полтава» (замены): Мисюра — 5,0, Даниленко — 5,0, Коцюмака — 5,0, Хахлёв — 5,5, Шаповалов — б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Шахтёр» – «Полтава» – 7:1

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пенальти), Эгиналду, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+3 (автогол) – Галенков, 53

Предупреждения: Бужин, 36, Марусич, 37

«Шахтёр»: Ризник – Педро Энрике, Матвиенко, Марлон Сантос (Бондар, 85), Конопля – Очеретько – Невертон (Лукас, 85), Марлон Гомес (Бондаренко, 76), Педриньо, Эгиналду (Изаки, 70) – Мейреллиш (Кауан Элиас, 70).

«Полтава»: Восконян – Кононов (Коцюмака, 63), Веременко (Мисюра, 46), Пидлепич, Бужин – Плахтырь (Даниленко, 63), Дорошенко (Хахлёв, 63) – Галенков, Марусич (Шаповалов, 85), Одарюк – Вивдич.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион «Арена Львов» (Львов).

ШАХТЁР – ПОЛТАВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
пафосный писькотряс
Все хейтеры Шахтера сегодня получили писькой по губам  
Ответить
+7
AK.228
Молодцы!!
В Шахтере может забить каждый 
Ждём гола от Ризныка😁😁👏👏
Ответить
+7
Андрей⚒️
Странно, на дворе ноябрь а в Киеве -7
Ответить
+6
Показать Скрыть 5 ответов
New Zealander
Таблиця УПЛ зараз виглядає феноменально!
Ответить
+4
New Zealander
Я вгадав з прогнозом!!! Адже я саме це й прогнозував - неймовірну перемогу від неймовірного Шахтаря - і влучив у самісіньке яблучко!
Ответить
+4
Frank Piter
Отправили очередной полтавский колхоз в первую лигу, победа на классе.  Всех болельщиков Шахтера с победой и заслуженным 1 местом в ЧУ 
Ответить
+3
Фанькин кот
Наконец-то в УПЛ всё стало на свои места:
1. Родной Шахтёр - на первом месте.
2. Родной Шахтёр - самая забивная команда.
3. У родного Шахтёра - лучшая разница забитых-пропущенных.
4. Дынамка суркисова - на своём заслуженном месте.
Красота! Пусть всё так и закончится в мае! Да будет на то воля Аллаха!
Ответить
+3
New Zealander
Рахунок ідентичний рахунку матчу ЛЧ 2025 - ПСВ Ейндховен - Арсенал 1-7
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
DK02
шахту з перемогою, а динамо дибіли. особлив йо..ана суркісня. вмріть суки в страшних муках.
Ответить
+3
Показать Скрыть 5 ответов
Bulba_sumkin
С победой лучший клуб Украины!) Уверенно закрепились в турнирной таблице)) 
Ответить
+3
jugulator
Шахтар це вам не Пафосникі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Алісон який спостерігав за цією грою із ВІП-ложі отримав неабияке задоволення від побаченого
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
пафосный писькотряс
Ну же братцы, все синхронно стряхнем письками во имя победы Великого Шахтера! 
Ответить
+2
New Zealander
Полтава відібрала очки від Кривбасу та Колоса та відправила в сітку їхніх воріт загалом 4 мячі! Але неймовірний Шахтар зупинив непоступливу команду сімома голами!
Ответить
+2
Bulba_sumkin
Шото клоуны с 4 места возбудились)) Не иначе как комплексы их на сайт выгнали)) 
Ответить
+1
u6464u
Туран  стратег, пока що все вдалося , з перемогою гірників .
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
Прекрасный футбольный вечер!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Суркис думает: лучше бы Динамо проиграло 1:4 ЛНЗ и было на первом месте с наибольшим количеством голов и РМ.
Ответить
+1
Лига
На изи молодцы , без валидола. С хорошим отрывом уходим на перерыв сборных. Удачи и успеха Шахтёру в следующих матчах, но и сборной удачи надеюсь сыграем на ЧМ
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Різниця велика у класі:
Не залишено шансів Полтаві!
Святкують усі на Донбасі:
Про сім аж не мріяли навіть!
⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🆚⚽
СІМ голів забито в матчі -
І відрив СІМ очок від Столиці!
І баланс м'ячів найкращий:
В гірників став у таблиці!
➕19 🟧⚒️⬛🥳😊
Ответить
0
