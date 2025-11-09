Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве

«Шахтёр» подходил к этому матчу в статусе лидера чемпионата, имея преимущество в четыре очка над ближайшими преследователями после победы над киевским «Динамо» в предыдущем туре (3:1). Подопечные Арды Турана не только прервали беспроигрышную серию киевлян, но и обыграли их по всем статьям, взяв реванш за поражение в Кубке. А уже в четверг «горняки» одержали уверенную победу над исландским «Брейдабликом» в Лиге конференций и вернулись во Львов, чтобы продолжить свою победную серию. Соперник для этого, казалось, был более чем подходящий — новичок чемпионата и худшая команда лиги, «Полтава».

Гости же подходили к матчу, замыкая турнирную таблицу. Тем не менее, последние две игры в их исполнении выглядели вполне достойно — «Полтава» сумела дважды сыграть вничью с представителями верхней половины таблицы — «Кривбассом» и «Колосом». Поэтому у полтавчан всё же теплилась надежда, что и во Львове удастся зацепиться хотя бы за одно очко.

Не успел матч начаться, как игроки «Шахтёра» уже вышли вперёд. Педро Энрике прорвался по правому флангу и сделал навес во вратарскую площадку, где Марлон Гомес замкнул передачу головой. Через пару минут у Невертона был шанс забить, но после удара с линии штрафной Восконян спас свою команду — это не было его последним ярким моментом в матче.

«Горняки» уже до середины тайма получили возможность удвоить преимущество. Плахтырь неаккуратно сыграл в штрафной и сбил Невертона. Хотя изначально судья Максим Козыряцкий не назначил пенальти, его всё-таки пригласили просмотреть момент на видео, и «Шахтёр» получил свой шанс. Педриньо реализовал 11-метровый, хотя вратарь «Полтавы» был близок к тому, чтобы отбить удар.

Далее «Шахтёр» мог закрепить своё преимущество: Марлон Гомес и Лука Мейреллиш поочерёдно выходили один на один с Восконяном, но вратарь и каркас ворот не позволили мячу ещё раз побывать в сетке. Ближе к концу тайма хозяева сбавили обороты, а у игроков «Полтавы» даже был момент забить: Вивдич с острого угла пытался перекинуть Ризныка, но мяч пролетел мимо ворот.

В начале второго тайма гости неожиданно удивили «Шахтёр» и, казалось, вернули интригу в матч. Отлично разыгранная атака началась с выноса мяча вратарём в центр поля: Марусич получил мяч после скидки партнёра головой и вывел Галенкова один на один с Ризныком, и форвард хладнокровно реализовал свой момент.

Однако радость полтавчан длилась недолго. Уже через пять минут «горняки» восстановили преимущество в два мяча, а вскоре увеличили его до трёх. Сначала Очеретько перехватил мяч у штрафной соперника и выдал точный пас на Эгиналду, который пробил в дальний угол. А спустя пару минут сам Очеретько оказался расторопнее всех на добивании и отправил мяч в сетку — 4:1.

Хозяева не собирались останавливаться и под конец встречи окончательно добили уставшего соперника. Сначала отличились Невертон и Конопля, а в добавленное время после удара Кауана Элиаса мяч рикошетом от защитника Пидлепича влетел в собственные ворота.

«Шахтёр» не пощадил своего соперника, забив целых семь мячей, и уходит на паузу в отличном настроении после феерической игры. Для «Полтавы» же это поражение стало болезненным напоминанием: команде пока далеко до уровня грандов украинского чемпионата.

В следующем туре «Шахтёр» сыграет в Киеве с «Оболонью», а полтавчане примут у себя «ЛНЗ».

Наши оценки:

«Шахтёр» (замены): Изаки — 6,5, Кауан Элиас — 7,5, Бондаренко — б/о, Бондар — б/о, Лукас — б/о.

«Полтава» (замены): Мисюра — 5,0, Даниленко — 5,0, Коцюмака — 5,0, Хахлёв — 5,5, Шаповалов — б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Шахтёр» – «Полтава» – 7:1

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пенальти), Эгиналду, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+3 (автогол) – Галенков, 53

Предупреждения: Бужин, 36, Марусич, 37

«Шахтёр»: Ризник – Педро Энрике, Матвиенко, Марлон Сантос (Бондар, 85), Конопля – Очеретько – Невертон (Лукас, 85), Марлон Гомес (Бондаренко, 76), Педриньо, Эгиналду (Изаки, 70) – Мейреллиш (Кауан Элиас, 70).

«Полтава»: Восконян – Кононов (Коцюмака, 63), Веременко (Мисюра, 46), Пидлепич, Бужин – Плахтырь (Даниленко, 63), Дорошенко (Хахлёв, 63) – Галенков, Марусич (Шаповалов, 85), Одарюк – Вивдич.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион «Арена Львов» (Львов).

ШАХТЁР – ПОЛТАВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА