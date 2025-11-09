Шахтер Донецк

В воскресенье, 9 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и СК «Полтава». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» оставил позади неделю Классических противостояний с киевским «Динамо» в Кубке и чемпионате, по итогу которых у команды Арды Турана остались двоякие впечатления. Ведь из кубового турнира «горняки» в итоге вылетели по итогу поражения в столице (1:2), поэтому один трофей для турецкого специалиста и его подопечных в этом сезоне уже в зоне недосягаемости, а вот матч УПЛ во Львове завершился уже в пользу дончан (3:1).

Важность той победы «Шахтера» еще предстоит оценить должным образом на короткой дистанции, но уже по итогу тех выходных было очевидно – добытые три очка дали возможность оторваться от преследователей на вершине турнирной таблицы, и поскольку в этом сезоне все небезгрешны, то даже такое шаткое преимущество на данном этапе выглядит хорошим заделом на будущее. А если учесть, что в этом туре центральный матч проводят два прямых конкурента, «Динамо» и ЛНЗ, между собой, то коллектив Турана и вовсе оказывается в достаточно перспективной позиции. «Кривбасс» уже проиграл свою игру «Карпатам», а как «Полесье» съездит в гости к знакомой для Руслана Ротаня «Александрии» еще предстоит узнать в день отчетной встречи.

Тем временем «Шахтер» посреди недели провел матч на еврокубковой арене в рамках Лиги конференций УЕФА против исландского «Брейдаблика». Выезд этот был короткий – играли в Кракове, соперник – посредственного уровня и амбиций, результат – максимальный, победа 2:0, а затраченный ресурс – минимальный. Туран провел значительную ротацию, поэтому «основные» футболисты после Классических получили отдых. Таким образом остается лишь окончательно убедиться, что «Шахтер» извлек уроки из разгрома от ЛНЗ, который как раз и пришелся на период после тяжелой игры в Шотландии.

СК Полтава



Да и соперник у команды Арды Турана на этот раз, при всем уважении, не уровня организации ЛНЗ. СК «Полтава» проводит дебютный сезон на уровне «элитного» дивизиона и после 11 сыгранных матчей мы можем уверенно утверждать, что коллектив Павла Матвийченко сталкивается со всеми теми проблемами, которые ему предсказывали еще перед началом кампании. Ресурсы у клуба достаточно скромные, поэтому и пространство для маневра весьма ограниченные.

Результаты «малиново-желтых» также соответствуют – последнее место в турнирной таблице, и если бы не последние две игры «Полтавы» против «Кривбасса» и «Колоса» с достаточно боевыми ничейными результатами (2:2), то и поводов для оптимизма перед игрой против «Шахтера» могло и вовсе не быть. Единственный соперник, которого полтавчане сумели обыграть за это время – «Верес», еще во втором туре (1:0). С тех пор успеха удавалось добиться лишь на раннем этапе Кубка против представителя аматорского футбола «Iron» (5:1).

Календарь ближайших матчей для «Полтавы» при этом просто ужасный. После «Шахтера» будет ЛНЗ и «Динамо», тогда как первый круг команда будет завершать игрой против «Эпицентра». Но самая плохая новость в этом контексте для команды Матвийченко состоит в том, что и в конце сезона ее будут ожидать эти же соперники, а значит придется цепляться за результат в не самых лучших условиях осенне-зимне-ранневесеннего футбола. Потянет ли такую задачу новичок «элиты»?

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и СК «Полтава» ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет 79 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Климом Забродой и Юрием Можаровским. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 6 побед и 2 ничьих, тогда как с «Полтавой» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Марлон Сантос, Конопля – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Эгиналду, Педриньо да Силва.

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Подлепич, Веремиенко, Бужин – Галенков, Плахтырь, Хахлев, Одарюк – Вивдич, Марусич.