Шахтер Донецк

Шахтер – Полтава – 7:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26
9 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.
Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу горняков.
УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября
Шахтер – Полтава – 7:1
Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.), Эгиналду, 57, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+4 (автогол) – Галенков, 53
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.
😍 Який початок матчу! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Марлон відкриває рахунок у грі 🆚 «Полтава» вже на 3-й хвилині 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/YJMlHKbNBN
ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.
Точно в ціль! 🎯— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Педріньйо збільшує перевагу «Шахтаря» з пенальті 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/NL8bmw3vB5
ГОЛ! 2:1 Галенков, 53 мин.
ГОЛ! 3:1 Егиналду, 57 мин.
👏 Пресинг Олега Очеретька та гол Егіналду ⚽️#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/AiBRrRk7ZG— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
ГОЛ! 4:1 Очеретько, 60 мин.
🧡 Олег Очеретько грає до кінця! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Гол півзахисника в матчі 🆚 «Полтава» 🙌#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/c9VHl0Hyub
ГОЛ! 5:1 Невертон, 90 мин.
5:1 у Львові! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
🧡 Невертон пробиває точно! ⚽️#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/4tdX8Z9WO9
ГОЛ! 6:1 Конопля, 90 мин.
🅰️ Кауан Еліас асистує Юхимові Коноплі ⚽️#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/2K0efSWDR6— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
ГОЛ! 7:1 Пидлепич (автогол), 90+4 мин.
🔥 7:1 – і це крапка у Львові! 🅰️ Автогол ⚽️#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/iGG0t15PYI— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
События матча
