Шахтер Донецк

9 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу горняков.

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Шахтер – Полтава – 7:1

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.), Эгиналду, 57, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+4 (автогол) – Галенков, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.

😍 Який початок матчу! 🧡



⚽️ Марлон відкриває рахунок у грі 🆚 «Полтава» вже на 3-й хвилині 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/YJMlHKbNBN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025

ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.

ГОЛ! 2:1 Галенков, 53 мин.

ГОЛ! 3:1 Егиналду, 57 мин.

ГОЛ! 4:1 Очеретько, 60 мин.

ГОЛ! 5:1 Невертон, 90 мин.

ГОЛ! 6:1 Конопля, 90 мин.

ГОЛ! 7:1 Пидлепич (автогол), 90+4 мин.