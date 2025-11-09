Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Полтава – 7:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
09.11.2025 18:00 – FT 7 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 21:07
1943
1

Шахтер – Полтава – 7:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26

09 ноября 2025, 21:07
1943
1 Comments
Шахтер – Полтава – 7:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

9 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Шахтер – Полтава – 7:1

Голы: Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пен.), Эгиналду, 57, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+4 (автогол) – Галенков, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Марлон Гомес, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Педриньо, 17 мин.

ГОЛ! 2:1 Галенков, 53 мин.

ГОЛ! 3:1 Егиналду, 57 мин.

ГОЛ! 4:1 Очеретько, 60 мин.

ГОЛ! 5:1 Невертон, 90 мин.

ГОЛ! 6:1 Конопля, 90 мин.

ГОЛ! 7:1 Пидлепич (автогол), 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Полтава.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Галенков (Полтава).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Энрике (Шахтер Донецк).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
ВИДЕО. Невертон, Конопля и автогол: Шахтер забил 3 гола Полтаве после 80-й
Тренер ЛНЗ – о победе над Динамо: «Надо еще расти до определенного уровня»
Шахтер Донецк Полтава Шахтер - Полтава видео голов и обзор Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Марлон Гомес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Галенков Эгиналду Олег Очеретько Невертон Ефим Конопля автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
New Zealander
Я вгадав з прогнозом!!! Адже я саме це й прогнозував - неймовірну перемогу від неймовірного Шахтаря - і влучив у самісіньке яблучко!
