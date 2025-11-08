Шахтер Донецк

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и «Полтава». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Лидер чемпионата — донецкий «Шахтёр» возвращается в Украину после игры в Лиге конференций в четверг, где спокойно разобрался с исландским «Брейдабликом» и заработал три очка. Команда Арды Турана полна уверенности: на прошлых выходных «горняки» взяли убедительный реванш у киевского «Динамо» и ещё больше закрепили своё лидерство. Сейчас «Шахтёр» опережает ближайшего преследователя на четыре очка, и следующий матч — отличная возможность увеличить разрыв. Соперником станет новичок чемпионата и на данный момент худшая команда — «Полтава». Полтавчане занимают последнее место, хотя в двух последних турах сумели зацепить очки, сыграв по 2:2 с «Колосом» и «Кривбассом». Но теперь их ждёт настоящее испытание: встреча с грандом украинского футбола. Всё может закончиться очень плохо для гостей, а «Шахтёр» будет всеми силами стараться довести матч до уверенной победы.

