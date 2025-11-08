Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтёр – Полтава. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
09.11.2025 18:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 20:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:58
Шахтёр – Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги

Шахтёр – Полтава. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтёр Донецк

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и «Полтава». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Лидер чемпионата — донецкий «Шахтёр» возвращается в Украину после игры в Лиге конференций в четверг, где спокойно разобрался с исландским «Брейдабликом» и заработал три очка. Команда Арды Турана полна уверенности: на прошлых выходных «горняки» взяли убедительный реванш у киевского «Динамо» и ещё больше закрепили своё лидерство. Сейчас «Шахтёр» опережает ближайшего преследователя на четыре очка, и следующий матч — отличная возможность увеличить разрыв. Соперником станет новичок чемпионата и на данный момент худшая команда — «Полтава». Полтавчане занимают последнее место, хотя в двух последних турах сумели зацепить очки, сыграв по 2:2 с «Колосом» и «Кривбассом». Но теперь их ждёт настоящее испытание: встреча с грандом украинского футбола. Всё может закончиться очень плохо для гостей, а «Шахтёр» будет всеми силами стараться довести матч до уверенной победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтёр» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Шахтер Донецк
9 ноября 2025 -
18:00
Полтава
