Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 07:47 |
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы

Трансфер Пулулу оценивается в 1-2 миллиона евро

Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Форвард «Ягеллонии» Афимико Пулулу может покинуть польский клуб уже этой зимой. По информации Truskawkowa pilka, руководство клуба готово продать нападающего за 1–2 миллиона евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.

Отмечается, что желание Пулулу сменить команду известно давно, а его контракт с «Ягеллонией» истекает через полгода. Именно поэтому клуб рассматривает зимний трансфер как оптимальный вариант, поскольку получить большую сумму за игрока будет сложно.

Сообщается, что одним из возможных направлений для продолжения карьеры Пулулу является киевское «Динамо».

Динамо Киев трансферы Ягеллония Белосток чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Афимико Пулулу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
