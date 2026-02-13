Англия13 февраля 2026, 15:44 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:07
Тоттенхэм быстро нашел нового тренера. Его уволили в этом сезоне
Игор Тудор согласился возглавить шпор до окончания сезона
Лондонский «Тоттенхэм» интересуется хорватским тренером Игором Тудором, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, специалист, которого осенью уволили из туринского «Ювентуса», уже дал устное согласие возглавить клуб до завершения нынешней кампании.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Тоттенхэм» идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 26 матчах чемпионата Англии.
Ранее «Тоттенхэм» официально уволил Томаса Франка.
