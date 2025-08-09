Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне позвонили, чтобы я ехал тренировать сборную Украины»
Сборная УКРАИНЫ
09 августа 2025, 22:38 |
261
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне позвонили, чтобы я ехал тренировать сборную Украины»

Тренер вспомнил, как едва не возглавил главную команду страны в 2021 году

09 августа 2025, 22:38 |
261
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне позвонили, чтобы я ехал тренировать сборную Украины»
УАФ. Мирон Маркевич

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как едва не возглавил сборную Украины в 2021 году.

– Когда Андрей Шевченко подал в отставку, тренером должны были быть вы?

– Да, мне позвонили вечером, я должен был ехать в Киев. Тогдашний президент УАФ Павелко сказал: «Приезжай». Я приехал, хотел тренировать сборную Украины.

Я так думаю, что тогда за ночь что-то произошло – до сих пор не знаю, что именно. Кто-то повлиял и назначили Петракова.

– Для вас это было оскорблением?

– Я Павелко пару теплых слов сказал, думаю, что он это запомнил надолго.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Есть игроки Украины U-21, которые меня разочаровали»
Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»
Ребров оценил старт Динамо, Шахтера и Полесья в еврокубках
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09 августа 2025, 09:59 0
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья

Итальянский клуб не может сыграть квалификацию еврокубков из-за ремонта на стадионе

ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Футбол | 09 августа 2025, 21:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер

Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля

Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Футбол | 09.08.2025, 02:48
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
І тепер 4 роки мук, а не футболу... вот що значить по блату понабирали всяких, а не заслужених професіоналів! І не знати коли цей цирк закінчиться, скільки ще треба провалити відборів і кому ще треба просирати (румуній і канад мало...) щоб цього блатного відправили гуляти!
Ответить
0
Популярные новости
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем