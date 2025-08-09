Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне позвонили, чтобы я ехал тренировать сборную Украины»

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как едва не возглавил сборную Украины в 2021 году.

– Когда Андрей Шевченко подал в отставку, тренером должны были быть вы?

– Да, мне позвонили вечером, я должен был ехать в Киев. Тогдашний президент УАФ Павелко сказал: «Приезжай». Я приехал, хотел тренировать сборную Украины.

Я так думаю, что тогда за ночь что-то произошло – до сих пор не знаю, что именно. Кто-то повлиял и назначили Петракова.

– Для вас это было оскорблением?

– Я Павелко пару теплых слов сказал, думаю, что он это запомнил надолго.

