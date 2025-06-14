Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После этого матча прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

«Очеретько провел отличный матч, отдал две результативные передачи, выглядел очень уверенно. Не знаю, почему он не играет в Шахтере. Мне это непонятно. Почему бы ему не заменить Судакова? Бражко мне тоже понравился, он начал оживать, выиграл много борьбы, через него шла игра», – сказал Маркевич.