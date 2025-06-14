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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 19:16 |
1175
13

Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»

Мирон Богданович похвалил Очеретько

14 июня 2025, 19:16 |
1175
13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
УАФ. Мирон Маркевич

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После этого матча прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

«Очеретько провел отличный матч, отдал две результативные передачи, выглядел очень уверенно. Не знаю, почему он не играет в Шахтере. Мне это непонятно. Почему бы ему не заменить Судакова? Бражко мне тоже понравился, он начал оживать, выиграл много борьбы, через него шла игра», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Олег Очеретько Георгий Судаков Шахтер Донецк Владимир Бражко сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Дания Евро-2025 U-21
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 13
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Pavel_i_CO
А Сундукова на лавку?) Чи в Наполі? 
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+2
FunnyCat_____
А зачем заменять Судакова?
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+1
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Мирон, какой Очеретько? Будут бегать 8 интуристов минимум.
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Saltovka
Жора, огни Неаполя уже зовут тебя!
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Talya
Повертати треба 100% , після продажу Судакова в Європу. Розуміємо, що це не на руку Карпатам, ну але вибачте! 😊
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