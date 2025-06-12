Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения
Сборная Украины U-21 стартовала на молодежном чемпионате Европы. Первым соперником команды Унаи Мельгосы стала Дания. Скажем откровенно, потенциал нашей «молодежки» позволяет надеяться на успешное выступление в турнире, но для этого «сине-желтым» нужно на каждый поединок выходить с максимальной концентрацией. Оптимизма добавил и выигранный товарищеский матч у Испании накануне континентального первенства. Но и датчане были полны решимости начать Евро-2025 с положительного результата.
Встреча началась с атак номинальных хозяев поля, и при этом украинцы с первых минут начали активно прессинговать соперников. Датчане меньше владели мячом, но пытались высоко встречать наших футболистов и не позволять «сине-желтым» контролировать развитие событий. Тревожно было у ворот Нещерета после удара Серенсена: мяч попал в перекладину, а после этого прозвучал свисток арбитра, сигнализирующий об оффсайде у футболиста сборной Дании.
Украинцы старались тщательно подготавливать свои атаки, выискивая свободные зоны на половине поля датской команды. В то же время несколько беспокоило то обстоятельство, что датчане периодически врывались в свободное пространство у штрафной сборной Украины. Впрочем, опасных моментов у наших ворот не возникало. Футболисты обеих команд заметно осторожничали, не форсировали события и дорожили мячом.
Первый по-настоящему опасный момент в середине тайма создали украинцы. Брагару и Ванат запрессинговали соперника, после чего форвард вошел в правый угол штрафной и пробил немного выше ворот. А через несколько мгновений «сине-желтые» таки открыли счет. После прострела Очеретько Ванат не сумел пробить, но Волошин это сделал буквально с линии ворот.
Вдохновленные успехом подопечные Мельгосы провели еще несколько острых атак, которые могли завершиться неприятностями для «алой гвардии». До перерыва датчане так и не сумели создать угрозы у наших ворот, в то время как «сине-желтые» провели несколько перспективных контратак.
Во второй половине встречи рисунок игры практически не изменился. Украинцы подолгу разыгрывали мяч, активно играли в прессинге, а датчане пытались проводить быстрые контрвыпады. При этом «сине-желтые» организованно отходили на свою половину поля, не позволяя соперникам убегать в свободные зоны.
Перевернула игру двойная замена от тренерского штаба «алой гвардии». Датчане завладели преимуществом, а украинцы слишком низко опустились к своей штрафной. Отбиться от решительных атак соперников не удалось: после прострела Гаи Бишоф подработал мяч и расстрелял наши ворота. Опасно было и после удара Нарти, который с рикошетом пробил рядом со штангой.
Сравняв счет, датчане заиграли увереннее, но едва не пропустили результативную контратаку. Отличную возможность для взятия ворот упустил Вьюнник, который не реализовал выход один на один с голкипером. А еще одна контратака «сине-желтых» завершилась неприятностями для номинальных гостей. После поперечной передачи Очеретько Брагару с линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в верхний угол. Ответ датчан был моментальным: Бевингу отличиться помог рикошет, который дезориентировал Нещерета.
Голевая перестрелка завершилась не в нашу пользу. После удара Йоргенсена Осула подправил мяч в ворота, и с помощью ВАР арбитр указал на центр поля. За оставшееся время украинцы не смогли исправить ситуацию.
Сборная Украины U-21 с поражения стартовала на чемпионате Европы. В воскресенье наша команда встретится с Финляндией.
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Украина U-21 – Дания U-21 - 2:3
Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Бевинг, 81, Осула, 87
Предупреждения: Роман, 33, Брагару, 54 – Бак Йенсен, 48
Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 54) – Рубчинский (Салюк, 64), Бражко, Очеретько – Волошин (Ярмолюк, 64), Ванат, Брагару (Квасница, 80).
Дания U-21: Юнгдаль – Бак Йенсен, Нильсен, Кристенсен, Гаи – Серенесен, Чуквуани (Нарти, 57), Бевинг (Фрауло, 81) – Йенсен (Йоргенсен, 81), Хардер (Осула, 70), Квистгорден (Бишофф, 57).
Арбитр: Гога Кикачейшвили (Грузия).
Стадион: «Татран Арена» (Прешов, Словакия).
Удары (в створ): 15 (3) – 13 (4)
Угловые: 10 – 7
Оффсайды: 0 – 1.
УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
События матча
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в Ваната в першому з 11 метрів з лівої не попав. І Вюник один в один в другому.
В Данії таких моментів в принципі не було. Другий Данії кізяк з рикошету.
Гарно наші грали. Шкода що не витиснули.
Тепер потрібно буде якось голландців обіграти, ну і фінів також.
Повторюсь, тут гра, незважаючи на результат, мені сподобалась.
Матчі молодіжки, порівнюючи з Ребровським непорозумінням, дивитись не соромно, тут хоч футбол присутній, а не фірмові гівнотактики і гівностратегії з зірками, які 2 поперечні передачі не можуть між собою зв'язати, я вже не кажу про паси в розвиток
Збірна зіграла не погано, краще за суперника, прикрий рикошет зіпсував всю малину.
Просто не пощастило, таке буває у футболі. Рахунок не по грі.
За нашу молодіжку зовсім не соромно.
У наступних матчах зіграють ще краще, це лише перша гра.
Успіхів, молодці.