Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Евро U21
УКРАИНА U21
12.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Дания U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 20:58 | Обновлено 12 июня 2025, 21:34
3742
116

Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро

Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения

12 июня 2025, 20:58 | Обновлено 12 июня 2025, 21:34
3742
116
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-21 стартовала на молодежном чемпионате Европы. Первым соперником команды Унаи Мельгосы стала Дания. Скажем откровенно, потенциал нашей «молодежки» позволяет надеяться на успешное выступление в турнире, но для этого «сине-желтым» нужно на каждый поединок выходить с максимальной концентрацией. Оптимизма добавил и выигранный товарищеский матч у Испании накануне континентального первенства. Но и датчане были полны решимости начать Евро-2025 с положительного результата.

Встреча началась с атак номинальных хозяев поля, и при этом украинцы с первых минут начали активно прессинговать соперников. Датчане меньше владели мячом, но пытались высоко встречать наших футболистов и не позволять «сине-желтым» контролировать развитие событий. Тревожно было у ворот Нещерета после удара Серенсена: мяч попал в перекладину, а после этого прозвучал свисток арбитра, сигнализирующий об оффсайде у футболиста сборной Дании.

Украинцы старались тщательно подготавливать свои атаки, выискивая свободные зоны на половине поля датской команды. В то же время несколько беспокоило то обстоятельство, что датчане периодически врывались в свободное пространство у штрафной сборной Украины. Впрочем, опасных моментов у наших ворот не возникало. Футболисты обеих команд заметно осторожничали, не форсировали события и дорожили мячом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый по-настоящему опасный момент в середине тайма создали украинцы. Брагару и Ванат запрессинговали соперника, после чего форвард вошел в правый угол штрафной и пробил немного выше ворот. А через несколько мгновений «сине-желтые» таки открыли счет. После прострела Очеретько Ванат не сумел пробить, но Волошин это сделал буквально с линии ворот.

Вдохновленные успехом подопечные Мельгосы провели еще несколько острых атак, которые могли завершиться неприятностями для «алой гвардии». До перерыва датчане так и не сумели создать угрозы у наших ворот, в то время как «сине-желтые» провели несколько перспективных контратак.

Во второй половине встречи рисунок игры практически не изменился. Украинцы подолгу разыгрывали мяч, активно играли в прессинге, а датчане пытались проводить быстрые контрвыпады. При этом «сине-желтые» организованно отходили на свою половину поля, не позволяя соперникам убегать в свободные зоны.

Перевернула игру двойная замена от тренерского штаба «алой гвардии». Датчане завладели преимуществом, а украинцы слишком низко опустились к своей штрафной. Отбиться от решительных атак соперников не удалось: после прострела Гаи Бишоф подработал мяч и расстрелял наши ворота. Опасно было и после удара Нарти, который с рикошетом пробил рядом со штангой.

Сравняв счет, датчане заиграли увереннее, но едва не пропустили результативную контратаку. Отличную возможность для взятия ворот упустил Вьюнник, который не реализовал выход один на один с голкипером. А еще одна контратака «сине-желтых» завершилась неприятностями для номинальных гостей. После поперечной передачи Очеретько Брагару с линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в верхний угол. Ответ датчан был моментальным: Бевингу отличиться помог рикошет, который дезориентировал Нещерета.

Getty Images/Global Images Ukraine

Голевая перестрелка завершилась не в нашу пользу. После удара Йоргенсена Осула подправил мяч в ворота, и с помощью ВАР арбитр указал на центр поля. За оставшееся время украинцы не смогли исправить ситуацию.

Сборная Украины U-21 с поражения стартовала на чемпионате Европы. В воскресенье наша команда встретится с Финляндией.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Украина U-21 – Дания U-21 - 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Бевинг, 81, Осула, 87

Предупреждения: Роман, 33, Брагару, 54 – Бак Йенсен, 48

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 54) – Рубчинский (Салюк, 64), Бражко, Очеретько – Волошин (Ярмолюк, 64), Ванат, Брагару (Квасница, 80).

Дания U-21: Юнгдаль – Бак Йенсен, Нильсен, Кристенсен, Гаи – Серенесен, Чуквуани (Нарти, 57), Бевинг (Фрауло, 81) – Йенсен (Йоргенсен, 81), Хардер (Осула, 70), Квистгорден (Бишофф, 57).

Арбитр: Гога Кикачейшвили (Грузия).

Стадион: «Татран Арена» (Прешов, Словакия).

Удары (в створ): 15 (3) – 13 (4)
Угловые: 10 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Дания U21).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Бевинг (Дания U21).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Клемент Бишофф (Дания U21).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U21).
По теме:
Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн LIVE
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Украина - Дания Евро-2025 U-21 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Футбол | 12 июня 2025, 17:54 15
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи

Бельгийский полузащитник 10 лет выступал в «Манчестер Сити»

Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
Футбол | 12 июня 2025, 21:06 0
Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины
Гранд сделал предложение по звезде сборной Украины

«ПСЖ» все еще надеется подписать Илью Забарного

Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12.06.2025, 08:08
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Футбол | 12.06.2025, 00:40
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Комментарии 117
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига
Как у главной сборной на евро в том году, сами себе создали проблем в первой же игре . Ну хотя бы ничья была, а теперь будем переживать за др результаты, голы считать. Конечно есть большие шансы пройти если выиграть две игры. Но с голандцами будет очень трудно. Шансы есть, удачи и успехов в оставшихся играх
Ответить
+13
Показать Скрыть 6 ответов
Болела
Блін, та не гоніть.. 
в Ваната в першому з 11 метрів з лівої не попав. І Вюник один в один в другому.
В Данії таких моментів в принципі не було. Другий Данії кізяк з рикошету.
Гарно наші грали. Шкода що не витиснули.
Ответить
+13
Умник
Абсолютно не заслужено. Играли хорошо
Ответить
+11
Показать Скрыть 4 ответа
sahka1981
Не за грою результат. Але самі винні, притискалися до воріт, плюс рикошет.
Тепер потрібно буде якось голландців обіграти, ну і фінів також.
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
VIPsector1
Навкруги як пороблено. Думаю, хоч  тут буде гра та результат. Ні. Нарцис біля мікрофона вже замахав. Таке як дрочить на свої словосполучення. В студії всім, бля, весело. Четверо ні за що отримують зарплатню. Чи не забагато вас там? Скоро в телевізор не влізете, «експерти». 
Ответить
+10
Boodya
Сьогодні геть не фарт, але нічого.
Повторюсь, тут гра, незважаючи на результат, мені сподобалась.
Матчі молодіжки, порівнюючи з Ребровським непорозумінням, дивитись не соромно, тут хоч футбол присутній, а не фірмові гівнотактики і гівностратегії з зірками, які 2 поперечні передачі не можуть між собою зв'язати, я вже не кажу про паси в розвиток
Ответить
+10
Андрій Заліщук
Не біда, у нас є ще 2 матчі, а може станеться диво і ми візьмемо 6 очок!
Ответить
+7
Макс Максов
Саме прикре, що грали ніби добре... Але мабуть все таки, зарано повірили в перемогу!
Ответить
+5
Показать Скрыть 6 ответов
😸
Глори ідіть нах!
Збірна зіграла не погано, краще за суперника, прикрий рикошет зіпсував всю малину.
Просто не пощастило, таке буває у футболі. Рахунок не по грі.
За нашу молодіжку зовсім не соромно.
 У наступних матчах зіграють ще краще, це лише перша гра.
Успіхів, молодці.
Ответить
+5
Показать Скрыть 5 ответов
Pavel_i_C0
Судячи з коментарів, у деяких східняків сьогодні подвійне свято. День параші та збірна України програла 
Ответить
+5
Remark
Наші хотіли як краще, а вийшло ... 2:3.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Рахунок не по грі абсолютно, шкода, тепер шанси на 1/4 дуже примарні, Нідерланди нам за щастя 1 очко взяти, ну фінів маємо перемагати
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Тренер зробів невірні й не своєчасні заміни.Спочатку прибрав правого захисника,а потім бачучи,що наші скинули темп,він чекав ,поки наші отримають гола.Прикра поразка.Але віримо,є ще 2 гри в групі.
Ответить
+4
easterly
Що кидається зразу в вічі: завеликий брак пасу, анархія в захисті, програш в силовому форматі. І чому не випустити Понамаренка?
Ответить
+4
Pavel_i_C0
Ще дуже кумедно, що лугандони, днонєтскіє та харькі називають нас динамівськими, а не киянами... Бо це східнячє лайно повтікало зі своїх домівок і тут ховається 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Шлюхтри уже добазарились до того, что отсутствие их игроков в сборной это одни сплошные плюсы Лишняя хромосома разыгралась
Ответить
+3
ozzy
сколько можно ставить эту Юлю комментировать  футбол бля
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Василь Бруховський
Ще одне ,,золоте покоління''! Всі гранди вже в черзі за нашими зірками!
Ответить
+3
Pavel_i_C0
Найкумедніше, що про ТЦК строчать виключно східняки, які бігають від них роками))))
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Vovan78
Знаєте, не так страшно, що програли, а страшно від того що Мельгоса починає сповідувати стиль гри Сірожі Реброва. Після забитого голу команда в другому таймі відверто грати на утримання рахунку, сіла в низький захист і відверто перестали грати на атаку. Та національна збірна вже багато раз доводила, що такий стиль гри не дає результату, але якогось хріна це продовжують робити наші збірні. І результат сьогодні на табло від такої манери гри. Нажаль?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
11.06.2025, 01:55
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем