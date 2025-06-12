Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро

Сборная Украины U-21 стартовала на молодежном чемпионате Европы. Первым соперником команды Унаи Мельгосы стала Дания. Скажем откровенно, потенциал нашей «молодежки» позволяет надеяться на успешное выступление в турнире, но для этого «сине-желтым» нужно на каждый поединок выходить с максимальной концентрацией. Оптимизма добавил и выигранный товарищеский матч у Испании накануне континентального первенства. Но и датчане были полны решимости начать Евро-2025 с положительного результата.

Встреча началась с атак номинальных хозяев поля, и при этом украинцы с первых минут начали активно прессинговать соперников. Датчане меньше владели мячом, но пытались высоко встречать наших футболистов и не позволять «сине-желтым» контролировать развитие событий. Тревожно было у ворот Нещерета после удара Серенсена: мяч попал в перекладину, а после этого прозвучал свисток арбитра, сигнализирующий об оффсайде у футболиста сборной Дании.

Украинцы старались тщательно подготавливать свои атаки, выискивая свободные зоны на половине поля датской команды. В то же время несколько беспокоило то обстоятельство, что датчане периодически врывались в свободное пространство у штрафной сборной Украины. Впрочем, опасных моментов у наших ворот не возникало. Футболисты обеих команд заметно осторожничали, не форсировали события и дорожили мячом.

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Первый по-настоящему опасный момент в середине тайма создали украинцы. Брагару и Ванат запрессинговали соперника, после чего форвард вошел в правый угол штрафной и пробил немного выше ворот. А через несколько мгновений «сине-желтые» таки открыли счет. После прострела Очеретько Ванат не сумел пробить, но Волошин это сделал буквально с линии ворот.

Вдохновленные успехом подопечные Мельгосы провели еще несколько острых атак, которые могли завершиться неприятностями для «алой гвардии». До перерыва датчане так и не сумели создать угрозы у наших ворот, в то время как «сине-желтые» провели несколько перспективных контратак.

Во второй половине встречи рисунок игры практически не изменился. Украинцы подолгу разыгрывали мяч, активно играли в прессинге, а датчане пытались проводить быстрые контрвыпады. При этом «сине-желтые» организованно отходили на свою половину поля, не позволяя соперникам убегать в свободные зоны.

Перевернула игру двойная замена от тренерского штаба «алой гвардии». Датчане завладели преимуществом, а украинцы слишком низко опустились к своей штрафной. Отбиться от решительных атак соперников не удалось: после прострела Гаи Бишоф подработал мяч и расстрелял наши ворота. Опасно было и после удара Нарти, который с рикошетом пробил рядом со штангой.

Сравняв счет, датчане заиграли увереннее, но едва не пропустили результативную контратаку. Отличную возможность для взятия ворот упустил Вьюнник, который не реализовал выход один на один с голкипером. А еще одна контратака «сине-желтых» завершилась неприятностями для номинальных гостей. После поперечной передачи Очеретько Брагару с линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в верхний угол. Ответ датчан был моментальным: Бевингу отличиться помог рикошет, который дезориентировал Нещерета.

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Голевая перестрелка завершилась не в нашу пользу. После удара Йоргенсена Осула подправил мяч в ворота, и с помощью ВАР арбитр указал на центр поля. За оставшееся время украинцы не смогли исправить ситуацию.

Сборная Украины U-21 с поражения стартовала на чемпионате Европы. В воскресенье наша команда встретится с Финляндией.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Украина U-21 – Дания U-21 - 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Бевинг, 81, Осула, 87

Предупреждения: Роман, 33, Брагару, 54 – Бак Йенсен, 48

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 54) – Рубчинский (Салюк, 64), Бражко, Очеретько – Волошин (Ярмолюк, 64), Ванат, Брагару (Квасница, 80).

Дания U-21: Юнгдаль – Бак Йенсен, Нильсен, Кристенсен, Гаи – Серенесен, Чуквуани (Нарти, 57), Бевинг (Фрауло, 81) – Йенсен (Йоргенсен, 81), Хардер (Осула, 70), Квистгорден (Бишофф, 57).

Арбитр: Гога Кикачейшвили (Грузия).

Стадион: «Татран Арена» (Прешов, Словакия).

Удары (в створ): 15 (3) – 13 (4)

Угловые: 10 – 7

Оффсайды: 0 – 1.

УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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