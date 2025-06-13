МЕЛЬГОСА: «Результатом разочарован, сборная не заслуживала поражения»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса ответил на вопросы представителей СМИ после завершения матча 1-го тура Евро-2025 U-21 против команды Дании U-21 (2:3).

– Какие у вас впечатления от встречи?

– Мы хорошо провели первый тайм, команда играла слаженно и компактно, что и вылилось в забитый мяч. После перерыва датчане начали действовать лучше, но в любом случае у нас тоже было много шансов забить. Однако мы немного потеряли игровой ритм, утратили инициативу и позволили сопернику вернуться в игру. К сожалению, мы очень быстро пропустили после того, как счет стал 2:1. Тут уже немного повезло нашему сопернику, потому что был рикошет. Конечно, финальным результатом я разочарован, ведь мы не заслуживали поражения.

– Возможно, вы в конце немного устали и физически, и ментально?

– Я не думаю, что команда сдалась. Игроки, конечно, чувствовали усталость, ведь это конец сезона, и мы это понимаем. Но они старались играть на победу, а в конце матча имели возможность сравнять счет. И футболисты, и я хотели выиграть этот поединок.

– Ожидали ли вы, что в матче будет аж пять голов и такая открытая игра?

– Конечно, такого ожидать нельзя. Хочется, чтобы наша команда забивала как можно больше, а пропускала как можно меньше. Но случилось как случилось. Мы все это будем разбирать в ближайшие дни.

Следующий поединок подопечные Унаи Мельгосы проведут 15 июня в 19:00 против Финляндии в словацком Кошице.