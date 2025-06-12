УКРАИНА U21

В четверг, 12 июня, в Прешове на стадионе «Татран Арена» состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы U-21 по футболу в рамках группы D, в котором сыграют Украина и Дания. Стартовый свисток рефери Гоги Кикачейшвили из Грузии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-21



История работы испанского специалиста Унаи Мельгосы во главе молодежной сборной Украины началась летом 2023 года после того, как команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила Испании (1:5). Тогда в составе нашей команды зажигали Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Максим Таловеров, Арсений Батагов и Владимир Бражко. А сейчас из этого перечня остались только двое. Поэтому это уже совсем другая история.

Также есть разница в том, как именно «сине-желтые» пробивались в финальную часть турнира. Тогда это была сложная группа с Францией и Сербией, а также плей-офф против Словакии. А теперь мы приехали в гости на турнир к словакам после того, как провели прекрасный отборочный цикл в компании тех же сербов и англичан, и лишь по собственной оплошности в последних турах пропустили последних вперед себя на первую строчку. Но все равно при этом команда Мельгосы была лучшей из вторых мест, поэтому пробилась на турнир напрямую.

А когда уже огласили заявку на Евро, то стало понятно, что мы приехали с прицелом на максимальный успех. Ведь далеко не каждая сборная может похвастаться суммарной стоимостью футболистов под 100 млн евро по оценкам специализированных порталов. При этом для многих исполнителей еще одного шанса в этой возрастной группе уже не будет – они для этого уже достаточно взрослые. А если смотреть по фамилиям, то у нас практически каждый – основной игрок в своем клубе УПЛ, а то и в польском чемпионате или даже АПЛ, как полузащитник Егор Ярмолюк. Другое дело, как этот потенциал будет использован, ведь в нашей истории уже бывали случаи и с куда более именитыми игроками, которые ни к чему в итоге не пришли. С Мельгосой во главе верится в лучшее.

Дания U-21



Но одно дело – наши желания, другое – встречные желания наших конкурентов по группе. Дания, Финляндия и Нидерланды – такого перечня соперников достаточно для того, чтобы ни на мгновение не терять концентрацию в условиях, когда первые два места получат путевки в плей-офф. «Алая гвардия» при этом точно не может считаться даже «темной лошадкой» квартета. Чехи и Уэльс уже ее недооценили в отборочном раунде, и в итоге лишь первые с боями против Бельгии пробились в финальную часть турнира. Команда Стеффена Хойера тем временем группу выиграла с комфортным отрывом в три очка, поэтому оказалась в компании таких сильных сборных, как та же Англия, Испания, Италия или Португалия.

При этом в составе датчан также есть на кого посмотреть. А суммарная стоимость их игроков оценивается даже выше нашего. Защитник Антон Гайи из «Аякса», полузащитник Оскар Гойлунн из «Айнтрахта» Франкфурт и «второй Виктор Дьокереш» из «Спортинга» Конрад Хардер – это имена которые уже заявили о себе в еврокубках в минувшем сезоне. Чего о наших исполнителях сказать, увы не получится. К слову, дуэль бомбардиров Хардера и Ваната будет интересно посмотреть, пусть и датчанин на три года младше.

Так же есть разница и в игровых кондициях между командами в плане результатов. Украина, когда поняла, что уже точно сыграет на Евро, словно выдохнула и во всех своих последующих товарищеских матчах, кроме последнего – против Испании (1:0), в лучшем случае, играла вничью. Полякам и вовсе проиграли (2:3). Да и у испанцев выиграли за счет гола на последних минутах, хотя до этого дела шли явно не в нашу пользу. У датчан тем временем история похожая – только закончился успешный отбор, как сразу пропали положительные результаты. Хотя и соперники были калибра Германии, Италии, Польши и той же Испании, поэтому команда Хойера на хорошем ходу, пусть и не проводила контрольную игру перед началом турнира, как сделали мы.

История встреч



Футбольные пути Украины U-21 и Дании U-21 ранее пересекались 7 раз в рамках квалификации и финальных раундов чемпионатов Европы, а также товарищеских матчах. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны Дании – 4 успешные игры против двух побед Украины, а еще один матч завершился вничью. Разница голов – 11:14. Крупнейшая победа Дании – 3:1 (2015), Украины – 3:2 (2023) и 2:1 (2006). Команды последний раз играли между собой в марте 2023 года, когда в Белеке (Турция) голы Максима Брагару, Олега Очеретько и Даниила Сикана против мячей Мадса Хансена и Мауритса Кьергора (пенальти) принесли победу Украине (3:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний грузин Гога Кикачейшвили, который на своем счету имеет 1 матч в рамках Лиги конференций УЕФА и 1 игру в дивизионе C Лиги наций. Боковыми рефери станут Давид Ахвледиани и Давид Габисония, а резервным арбитром отработает Михал Оценаш (Словакия). На матче будет присутствовать система VAR во главе с Драгомиром Драгановым (Болгария) и Лукасом Фендрихом (Швейцария). У Кикачейшвили есть опыта проведения матчей с участием сборной Украины U-21 – победа над Северной Македонией (4:0, 2022), тогда как при нем Дания U-21 проиграла Хорватии в квалификации Евро-2023 (1:2, 2022), а «Орхус» уступил «Брюгге» в квалификации Лиги конференций (0:3, 2023).

Ориентировочные составы



Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Крупський – Рубчинский, Бражко, Очеретько – Волошин, Ванат, Квасница.

Дания U-21: Юнгдаль – Бак, Хей, Йелерт, Гайи – Йоргенсен, Чуквуани, Серенсен – Фрауло, Хардер, Осула.