УКРАИНА U21

В четверг, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 в рамках группы D, в котором сразятся Украина и Дания. Матч пройдет в Прешове (Словакия), на поле стадиона «Татран Арена», начало в 19:00.

После успешного отборочного цикла прошлой осенью, ожидание от команды Унаи Мельгосы на международном форуме достаточно высоки. Наша группа на Евро получилась достаточно интересной – Дания, Нидерланды и Финляндия, так что можно наперед сказать, что борьба за выход в плей-офф будет ожесточенной. Начинаем с датчан, которых в финальной части Евро обыгрывали еще в 2006 году на том самом почти успешном турнире с Алексеем Михайличенко на посту главного тренера. К слову, с нидерландцами тогда тоже пересекались, но уже в финале (0:1). В этот раз свою группу отбора Дания также выиграла, но конкуренция с Чехией, Уэльсом, Исландией и Литвой у них была все-таки слабей нашего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Дания U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.