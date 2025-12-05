Забил брат Азара. Генк и Андерлехт провели драматичный овертайм в Кубке
Андерлехт вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии
У матчі 1/8 фіналу Кубка Бельгії Андерлехт на виїзді обіграв Генк з рахунком 3:1 після овертаймів.
Основний час завершився внічию 1:1, тож переможець визначався у додаткові 30 хвилин.
Константінос Карецас відкрив рахунок для Генка у першому таймі, але Адріано Бертаччіні вирівняв ситуацію для Андерлехта на 82-й хвилині.
Все вирішилося у додатковий час. Торган Азар (брат знаменитого Едена Азара) відзначився з пенальті на 106-й хвилині, а фінальну крапку на 120+5 хвилині поставив Ібрагім Канате.
Андерлехт вийшов до чвертьфіналу, куди також пробилися Брюгге, Гент, Сент-Жилуаз, Антверпен, Шарлеруа, Дендер, Ла-Лув'єр
Кубок Бельгії. 1/8 фіналу, 4 грудня 2025
Генк – Андерлехт – 1:3 д.ч.
Голи: Карецас, 23 – Бертаччіні, 82, Азар, 106, Канате, 120+5
