Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забил брат Азара. Генк и Андерлехт провели драматичный овертайм в Кубке
Бельгия
05 декабря 2025, 00:19 |
1
0

Забил брат Азара. Генк и Андерлехт провели драматичный овертайм в Кубке

Андерлехт вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии

05 декабря 2025, 00:19 |
1
0
Забил брат Азара. Генк и Андерлехт провели драматичный овертайм в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Торган Азар

У матчі 1/8 фіналу Кубка Бельгії Андерлехт на виїзді обіграв Генк з рахунком 3:1 після овертаймів.

Основний час завершився внічию 1:1, тож переможець визначався у додаткові 30 хвилин.

Константінос Карецас відкрив рахунок для Генка у першому таймі, але Адріано Бертаччіні вирівняв ситуацію для Андерлехта на 82-й хвилині.

Все вирішилося у додатковий час. Торган Азар (брат знаменитого Едена Азара) відзначився з пенальті на 106-й хвилині, а фінальну крапку на 120+5 хвилині поставив Ібрагім Канате.

Андерлехт вийшов до чвертьфіналу, куди також пробилися Брюгге, Гент, Сент-Жилуаз, Антверпен, Шарлеруа, Дендер, Ла-Лув'єр

Кубок Бельгії. 1/8 фіналу, 4 грудня 2025

Генк – Андерлехт – 1:3 д.ч.

Голи: Карецас, 23 – Бертаччіні, 82, Азар, 106, Канате, 120+5

По теме:
Кубок Бельгии. Антверпен и Сент-Трюйден устроили триллер с серий пенальти
Кубок Бельгии. Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз вышли в четвертьфинал
Кубок Бельгии. Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала
Кубок Бельгии по футболу Андерлехт Генк Торган Азар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
Бокс | 04 декабря 2025, 18:17 12
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира

Соперником украинского боксера станет американец Деонтей Уайлдер

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 04 декабря 2025, 08:23 20
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП

Футболиста мобилизовали в ВСУ

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Футбол | 04.12.2025, 08:02
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Футбол | 04.12.2025, 22:02
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 36
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 8
Футбол
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 32
Водные виды
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
03.12.2025, 06:58 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем