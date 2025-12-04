Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Бельгии. Антверпен и Сент-Трюйден устроили триллер с серий пенальти
Кубок Бельгии
Антверпен
03.12.2025 21:30 – FT 3 : 3
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Сент-Трюйден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
04 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:41
13
0

Кубок Бельгии. Антверпен и Сент-Трюйден устроили триллер с серий пенальти

В основное время кубкового матча обе команды забили по три мяча

04 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:41
13
0
Кубок Бельгии. Антверпен и Сент-Трюйден устроили триллер с серий пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Антверпен одержал победу над Сент-Трюйденом в матче 1/8 финала Кубка Бельгии, выиграв в серии пенальти (3:3 пен. 4:3).

Команды устроили результативный матч-триллер, забив по три гола в основное время. У хозяев дубль оформил Джирано Керк.

В дополнительное время команды не отличились в воротах соперника, хотя моментов хватало.

Победителя определили пенальти. Хозяева поля пробили серию более точно (пен. 4:3).

В итоге Антверпен вышел в четвертьфинал турнира.

5 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала: Генк – Андерлехт, Шарлеруа – Мехелен.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 3 декабря 2025 года

Антверпен – Сент-Трюйден – 3:3 (пен 4:3)

Голы: Керк, 15, 61, Скотт, 21 – Гото, 17, Ванвесемель, 45+4, Цунасима, 68 (автогол)

По теме:
Кубок Германии без Гамбурга. Пенальти: определен последний четвертьфиналист
Кубок Бельгии. Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз вышли в четвертьфинал
Наполи – Кальяри – 1:1 (пен. 9:8). Сумасшедшая серия пенальти. Видео голов
Кубок Бельгии по футболу Антверпен Сент-Трюйден серия пенальти Джирано Керк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 декабря 2025, 22:03 0
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 03.12.2025, 19:44
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 3
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем