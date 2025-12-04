Кубок Бельгии. Антверпен и Сент-Трюйден устроили триллер с серий пенальти

Антверпен одержал победу над Сент-Трюйденом в матче 1/8 финала Кубка Бельгии, выиграв в серии пенальти (3:3 пен. 4:3).

Команды устроили результативный матч-триллер, забив по три гола в основное время. У хозяев дубль оформил Джирано Керк.

В дополнительное время команды не отличились в воротах соперника, хотя моментов хватало.

Победителя определили пенальти. Хозяева поля пробили серию более точно (пен. 4:3).

В итоге Антверпен вышел в четвертьфинал турнира.

5 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала: Генк – Андерлехт, Шарлеруа – Мехелен.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 3 декабря 2025 года

Антверпен – Сент-Трюйден – 3:3 (пен 4:3)

Голы: Керк, 15, 61, Скотт, 21 – Гото, 17, Ванвесемель, 45+4, Цунасима, 68 (автогол)