3 декабря в 21:00 прошел матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Мали и Тунис провели встречу в марокканском городе Касабланка.

Фирас Шауат открыл счет для Туниса на 88-й минуте. Команда Мали спасла игру на 90+6 минуте, когда Лассин Синайоко реализовал пенальти (1:1).

В серии послематчевых пенальти удача была на стороне команды Мали (пен. 3:2).

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3 января 2026 года. Касабланка (Марокко)

Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Лассин Синайоко, 90+6 (пен) – Фирас Шауат, 88

Серия пенальти: Мериах (0:1), Биссума (не забил), Абди (не забил), Синайоко (1:1), Саад (1:2), Нене (не забил), Ашури (не забил), Диаките (2:2), Бен Ромдхан (не забил), Эль-Билаль Туре (3:2)

