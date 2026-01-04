Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций
3 декабря в 21:00 прошел матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Мали и Тунис провели встречу в марокканском городе Касабланка.
Фирас Шауат открыл счет для Туниса на 88-й минуте. Команда Мали спасла игру на 90+6 минуте, когда Лассин Синайоко реализовал пенальти (1:1).
В серии послематчевых пенальти удача была на стороне команды Мали (пен. 3:2).
Кубок африканских наций
1/8 финала, 3 января 2026 года. Касабланка (Марокко)
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)
Голы: Лассин Синайоко, 90+6 (пен) – Фирас Шауат, 88
Серия пенальти: Мериах (0:1), Биссума (не забил), Абди (не забил), Синайоко (1:1), Саад (1:2), Нене (не забил), Ашури (не забил), Диаките (2:2), Бен Ромдхан (не забил), Эль-Билаль Туре (3:2)
Видео голов и обзор матча
События матча
