3 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Мали и Тунис играют на арене в марокканском городе Касабланка.

Сборная Мали заняла в группе A 2-е место (3 очка), сыграв все три матча вничью в группе с марокканцами.

Сборная Туниса, набрав 4 очка, оказалась на 2-й позиции в группе C, уступив лишь команде Нигерии.

Команда Туниса является потенциальным соперником Украины в группе ЧМ (с Нидерландами и Японией), если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.