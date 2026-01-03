Мали – Тунис. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
3 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Мали и Тунис играют на арене в марокканском городе Касабланка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Мали заняла в группе A 2-е место (3 очка), сыграв все три матча вничью в группе с марокканцами.
Сборная Туниса, набрав 4 очка, оказалась на 2-й позиции в группе C, уступив лишь команде Нигерии.
Команда Туниса является потенциальным соперником Украины в группе ЧМ (с Нидерландами и Японией), если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
