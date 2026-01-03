Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мали – Тунис. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Мали
Тунис
Кубок африканских наций
03 января 2026, 07:23 | Обновлено 03 января 2026, 07:29
Мали – Тунис. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Мали и Тунис играют на арене в марокканском городе Касабланка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Мали заняла в группе A 2-е место (3 очка), сыграв все три матча вничью в группе с марокканцами.

Сборная Туниса, набрав 4 очка, оказалась на 2-й позиции в группе C, уступив лишь команде Нигерии.

Команда Туниса является потенциальным соперником Украины в группе ЧМ (с Нидерландами и Японией), если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Мали – Тунис
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
