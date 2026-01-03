Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Мали
03.01.2026 21:00 - : -
Тунис
Кубок африканских наций
03 января 2026, 12:01 | Обновлено 03 января 2026, 12:02
72
0

Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 3 января в 21:00 по Киеву

Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января, в рамках 1/8 финала Кубка Африки, между собой сыграют Мали – Тунис. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Мали

Сборная Мали на этом турнире пока выглядит неоднозначно, команда не проигрывает, но еще ни разу и не побеждала. «Орлы» начали путь на турнире с обидной ничьи против Замбии, соперник играл хуже, но при этом сумел сравнять счет в компенсированное время – 1:1. С таким же счетом завершилась и битва против сильной сборной Марокко, где команды обменялись голами с пенальти, хотя марокканцы смотрелись явно лучше.

В последнем туре было важно не проиграть Коморским островам, с этой задачей справились, хоть Мали и считали фаворитом пары – 0:0. Три мировых результата, позволили занять вторую строчку в квартете. Не помогут партнерам Диарра и Хайдара, под вопросом Ниакате и Траоре.

Тунис

Континентальное первенство Тунис начал с уверенной победы над Угандой – 3:1, соперник забил гол престижа только в компенсированное время. Во втором туре играли против мощной Нигерии, которой уступали 0:3, но боролись до конца, и чуть не совершили камбэк, проиграв 2:3.

В заключительном матче группового раунда, хватало не проиграть, чтоб остаться вторыми в квартете, сыграли 1:1 против не самой грозной Танзании. «Орлы Карфагена» регулярно играют в финальной части Кубка Африки, хотя выигрывали титул всего раз. Рискует не сыграть Ачури из-за повреждения

Личные встречи

История очных противостояний насчитывает 16 встреч, небольшим преимуществом владеет Тунис, одержав 8 побед, против 5 у соперника, три матча завершились вничью. Последний их матч состоялся в январе 2024 года, на групповом этапе Кубка Африки, тогда они не определили победителя – 1:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для Мали и 3.40 для Туниса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

На бумаге нет фаворита, букмекеры дают соперникам одинаковые шансы на успех. Один из тех случаев, когда можно ожидать дополнительного времени или даже серии пенальти.

Цена ошибки высокая, соперники будут действовать осторожно, из-за чего напрашивается ставка на низкий тотал, но я немного рискну, взяв чистую ничью за 2,8. Победитель этой пары сразится с лучшим в матче Сенегал – Судан.

Прогноз Sport.ua
Мали
3 января 2026 -
21:00
Тунис
сборная Мали по футболу сборная Туниса по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
