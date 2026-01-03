Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Мали
03.01.2026 21:00 – FT 1 : 1
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Тунис
Кубок африканских наций
03 января 2026, 23:59 | Обновлено 04 января 2026, 00:57
Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки

Команда Мали выиграла лотерею и далее сыграет со сборной Сенегала

Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 21:00 состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Мали и Тунис встретились на арене в марокканском городе Касабланка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фирас Шауат открыл счет для Туниса на 88-й минуте. Команда Мали спасла игру на 90+6 минуте, когда Лассин Синайоко реализовал пенальти (1:1).

В серии послематчевых пенальти удача была на стороне команды Мали (пен. 3:2).

Команда Туниса является потенциальным соперником Украины в группе ЧМ (с Нидерландами и Японией), если сине-желтые пройдут плей-офф квалификации.

В четвертьфинале Мали сыграет против команды Сенегала, которая взяла верх над Суданом (3:1).

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3 января 2026 года. Касабланка (Марокко)

Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Лассин Синайоко, 90+6 (пен) – Фирас Шауат, 88

Серия пенальти: Мериах (0:1), Биссума (не забил), Абди (не забил), Синайоко (1:1), Саад (1:2), Нене (не забил), Ашури (не забил), Диаките (2:2), Бен Ромдхан (не забил), Эль-Билаль Туре (3:2)

Сетка плей-офф

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эль Билал Туре (Мали).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гауссу Диаките (Мали).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Элиас Саад (Тунис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассин Синайоко (Мали).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Яссин Мерья (Тунис).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассин Синайоко (Мали).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Firas Chaouat (Тунис).
26’
Войо Кулибали (Мали) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов
