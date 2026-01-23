Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Журналист ESPN сделал неожиданное заявление по поводу будущего Зинченко
Англия
Журналист ESPN сделал неожиданное заявление по поводу будущего Зинченко

Тейс Звагерман рассказал, что ждет украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист ESPN Тейс Звагерман заявил, что украинский защитник Александр Зинченко не задержится в близком к его подписанию амстердамском «Аяксе» более чем на полгода.

«На сегодняшний день Аякс заплатит Арсеналу в качестве трансферной платы сумму, которая примерно равна арендной плате. Это выгоднее для «Арсенала», поскольку они избавятся от зарплаты Зинченко и, следовательно, получат больше свободы действий для потенциального приобретения нового игрока.

Так что Зинченко станет игроком «Аякса» на шесть месяцев. Шанс на продление сотрудничества относительно невелик, особенно учитывая его зарплату в Премьер-лиге. «Аякс» не может себе этого позволить в долгосрочной перспективе», – сказал Звагерман в эфире программы Signing Money.

