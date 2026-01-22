Артета принял решение. Зинченко и еще два футболиста покинут Арсенал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с футболистами, которые не входят в его планы и покинут Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко и полузащитник сборной Дании Кристиан Нергор отправятся в нидерландский «Аякс». «Канониры» намерены оформить полноценные трансферы обоих игроков.

Кроме того, Лондон покинет 18-летний атакующий полузащитник Итан Нванери, который присоединиться к французскому «Марселю». В случае с этим футболистом «Арсенал» решил отдать игрока в аренду, чтобы оценить прогресс англичанина после завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Нванери провел 12 матчей в составе «канониров» и забил один гол. В активе Нергора – один результативный удар в 11 играх.

Зинченко с сентября 2025 года на правах аренды присоединился к «Ноттингему», где провел десять матчей (без результативных действий). Контракт 29-летнего украинского защитника истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.