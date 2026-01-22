Артета принял решение. Зинченко и еще два футболиста покинут Арсенал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 января 2026, 18:37 | Обновлено 22 января 2026, 18:55
Лондон покинут защитник сборной Украины, полузащитники Кристиан Нергор и Итан Нванери

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с футболистами, которые не входят в его планы и покинут Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко и полузащитник сборной Дании Кристиан Нергор отправятся в нидерландский «Аякс». «Канониры» намерены оформить полноценные трансферы обоих игроков.

Кроме того, Лондон покинет 18-летний атакующий полузащитник Итан Нванери, который присоединиться к французскому «Марселю». В случае с этим футболистом «Арсенал» решил отдать игрока в аренду, чтобы оценить прогресс англичанина после завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Нванери провел 12 матчей в составе «канониров» и забил один гол. В активе Нергора – один результативный удар в 11 играх.

Зинченко с сентября 2025 года на правах аренды присоединился к «Ноттингему», где провел десять матчей (без результативных действий). Контракт 29-летнего украинского защитника истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником
Есть предложение. Шахтер продвигается в переговорах по трансферу Робсона
ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Кристиан Нергор Итан Нванери чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник
