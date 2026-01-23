Желько Любенович пригласил в Грузию двоих украинских футболистов
Вратарь Александр Воробей и форвард Андрей Андрейчук присоединятся к «Гагре»
Желько Любенович, главный тренер «Гагры», которая выступает в чемпионате Грузии, пригласил в команду двоих украинских футболистов. Об этом сообщили ТаТоТаке.
По информации источника, контракты с местным клубом подпишут вратарь Александр Воробей и форвард Андрей Андрейчук. 30-летний голкипер покинул чемпионат Украины в августе 2022 года, после чего играл за «Гагру» и «Насаф» из Узбекистана.
22-летний Андрейчук с июля 2024-го защищал цвета черновицкой «Буковины», где провел 49 матчей (девять голов, два ассиста). С 1 января находится в статусе свободного агента.
В составе «Гагры» уже выступает один украинец – центральный полузащитник Илья Скрипник, который сыграл 17 поединков и забил два гола клуб.
«Гагра» заняла пятое место в сезоне 2025. Клуб основан в 2004 году. В сезоне 2010/11 команда выиграла Первую лигу и Кубок Грузии. В 2020-м во второй раз завоевала кубок страны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/16 финала мейджора состоится 23 января и начнется ориентировочно в 10:00
Испанцы внимательно следят за Шапаренко