Желько Любенович пригласил в Грузию двоих украинских футболистов

Желько Любенович, главный тренер «Гагры», которая выступает в чемпионате Грузии, пригласил в команду двоих украинских футболистов. Об этом сообщили ТаТоТаке.

По информации источника, контракты с местным клубом подпишут вратарь Александр Воробей и форвард Андрей Андрейчук. 30-летний голкипер покинул чемпионат Украины в августе 2022 года, после чего играл за «Гагру» и «Насаф» из Узбекистана.

22-летний Андрейчук с июля 2024-го защищал цвета черновицкой «Буковины», где провел 49 матчей (девять голов, два ассиста). С 1 января находится в статусе свободного агента.

В составе «Гагры» уже выступает один украинец – центральный полузащитник Илья Скрипник, который сыграл 17 поединков и забил два гола клуб.

«Гагра» заняла пятое место в сезоне 2025. Клуб основан в 2004 году. В сезоне 2010/11 команда выиграла Первую лигу и Кубок Грузии. В 2020-м во второй раз завоевала кубок страны.