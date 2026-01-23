ФОТО. Защитник аутсайдера УПЛ впервые сыграл после ужасной травмы

Центральный защитник «Кудровки» Юрий Потимков провел первый матч после тяжелой травмы.

23-летний футболист в начале сезона получил разрыв крестообразных связок, из-за чего был вынужден пропустить первую часть чемпионата.

После паузы в пять с половиной месяцев Юрий вернулся на поле в спарринге на турецких сборах со словацким «Тренчином» (4:0).

В этом сезоне Потимков сыграл один матч в УПЛ. Всего же на его счету 26 игр в составе «Кудровки», в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После первой части сезона дебютант УПЛ из Черниговской области занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.