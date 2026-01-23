Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии

Переход форварда Данила Сикана из турецкого «Трабзонспора» в бельгийский «Андерлехт» стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов к чемпионату Бельгии.

Сумма трансфера нападающего составила четыре млн евро. Рекордсменом среди украинцев является Роман Яремчук, который в сезоне 2022/23 перебрался из «Бенфики» в «Брюгге» за 17 млн ​​евро.

Стоит заметить, что донецкий «Шахтер» в свое время получил от «Брюгге» за Эдуарда Соболя 5,5 млн евро, но эта стоимость состояла из аренды в сезоне 2019/20 (два млн евро) и полноценного трансферна в сезоне 2021/22 (3,5 млн евро).

Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В активе Даниила – семь матчей в составе сборной Украины и один гол.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в чемпионат Бельгии