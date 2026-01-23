Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
Вспомним топ-10 переходов украинских футболистов в команды из бельгийской лиги
Переход форварда Данила Сикана из турецкого «Трабзонспора» в бельгийский «Андерлехт» стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов к чемпионату Бельгии.
Сумма трансфера нападающего составила четыре млн евро. Рекордсменом среди украинцев является Роман Яремчук, который в сезоне 2022/23 перебрался из «Бенфики» в «Брюгге» за 17 млн евро.
Стоит заметить, что донецкий «Шахтер» в свое время получил от «Брюгге» за Эдуарда Соболя 5,5 млн евро, но эта стоимость состояла из аренды в сезоне 2019/20 (два млн евро) и полноценного трансферна в сезоне 2021/22 (3,5 млн евро).
Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В активе Даниила – семь матчей в составе сборной Украины и один гол.
Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в чемпионат Бельгии
- 17 млн евро – Роман Яремчук (из Бенфики в Брюгге), 2022/23
- 4 млн евро – Даниил Сикан (из Трабзонспора в Андерлехт), 2025/26
- 3,5 млн евро – Эдуард Соболь (из Шахтера в Брюгге), 2021/22
- 3 млн евро – Игорь Пластун (из Лудогорца в Гент), 2018/19
- 2 млн евро (аренда) – Эдуард Соболь (из Шахтера в Брюгге), 2019/20
- 2 млн евро – Руслан Малиновский (из Шахтера в Генку), 2017/18
- 2 млн евро – Роман Яремчук (из Динамо в Гент), 2017/18
- 1.5 млн евро – Александр Филиппов (из Десны в Сент-Трейден), 2020/21
- 1.2 млн евро – Роман Безус (из Сент-Трейдена в Гент), 2018/19
- 1.2 млн евро – Евгений Макаренко (из Кортрейка в Андерлехт), 2018/19
- 1.2 млн евро – Валерий Лучкевич (из Днепра в Стандард), 2016/17
