Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии

Вспомним топ-10 переходов украинских футболистов в команды из бельгийской лиги

Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Переход форварда Данила Сикана из турецкого «Трабзонспора» в бельгийский «Андерлехт» стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов к чемпионату Бельгии.

Сумма трансфера нападающего составила четыре млн евро. Рекордсменом среди украинцев является Роман Яремчук, который в сезоне 2022/23 перебрался из «Бенфики» в «Брюгге» за 17 млн ​​евро.

Стоит заметить, что донецкий «Шахтер» в свое время получил от «Брюгге» за Эдуарда Соболя 5,5 млн евро, но эта стоимость состояла из аренды в сезоне 2019/20 (два млн евро) и полноценного трансферна в сезоне 2021/22 (3,5 млн евро).

Сикан присоединился к «Трабзонспору» в январе 2025 года за шесть миллионов евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В активе Даниила – семь матчей в составе сборной Украины и один гол.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в чемпионат Бельгии

  1. 17 млн ​​евро – Роман Яремчук (из Бенфики в Брюгге), 2022/23
  2. 4 млн евро – Даниил Сикан (из Трабзонспора в Андерлехт), 2025/26
  3. 3,5 млн евро – Эдуард Соболь (из Шахтера в Брюгге), 2021/22
  4. 3 млн евро – Игорь Пластун (из Лудогорца в Гент), 2018/19
  5. 2 млн евро (аренда) – Эдуард Соболь (из Шахтера в Брюгге), 2019/20
  6. 2 млн евро – Руслан Малиновский (из Шахтера в Генку), 2017/18
  7. 2 млн евро – Роман Яремчук (из Динамо в Гент), 2017/18
  8. 1.5 млн евро – Александр Филиппов (из Десны в Сент-Трейден), 2020/21
  9. 1.2 млн евро – Роман Безус (из Сент-Трейдена в Гент), 2018/19
  10. 1.2 млн евро – Евгений Макаренко (из Кортрейка в Андерлехт), 2018/19
  11. 1.2 млн евро – Валерий Лучкевич (из Днепра в Стандард), 2016/17
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
