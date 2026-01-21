Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
Бельгия
21 января 2026, 17:44 |
1031
0

Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана

Трабзонспор продал украинца за 4 миллиона евро

21 января 2026, 17:44 |
1031
0
Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

21 января 2026 года бельгийский «Андерлехт» официально объявил о подписании украинского нападающего турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана.

По информации популярного веб-портала Transfermarkt, специализирующегося на трансферах, клуб лиги Жупиле заплатил за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Таким образом, Даниил Сикан стал 16-м самым дорогим приобретением в истории «Андерлехта».

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

По теме:
У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер
Таблица чемпионата Бельгии. На каком месте идет новая команда Сикана?
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Андерлехт трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Бельгии по футболу Даниил Сикан Transfermarkt финансы
Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 7
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20 января 2026, 19:07 0
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 16:25
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Футбол | 21.01.2026, 09:53
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Другие виды | 21.01.2026, 13:15
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем