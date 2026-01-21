Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана

21 января 2026 года бельгийский «Андерлехт» официально объявил о подписании украинского нападающего турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана.

По информации популярного веб-портала Transfermarkt, специализирующегося на трансферах, клуб лиги Жупиле заплатил за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Таким образом, Даниил Сикан стал 16-м самым дорогим приобретением в истории «Андерлехта».

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.