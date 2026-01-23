Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чоботенко рассказал, как Буткевич повлиял на его будущее в Полесье
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 13:37 |
Чоботенко рассказал, как Буткевич повлиял на его будущее в Полесье

Сергей пролил свет на скандальную ситуацию в расположении «волков»

Чоботенко рассказал, как Буткевич повлиял на его будущее в Полесье
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского Полесья Сергей Чоботенко рассказал о личном разговоре с президентом «волков» Геннадием Буткевичем, после которого вернулся в основную команду.

– Сергей, еще неделю назад все СМИ писали, что ты тренируешься с U-19, а сегодня ты уже на сборах в Испании. Что чувствует игрок основы, когда ему говорят: Ты больше не тренируешься с первой командой?

– Это был непростой период. Но мы до конца верили, что с клубом удастся найти компромисс и разрешить ситуацию. То, что я остался тренироваться на базе в Житомире, я воспринял как данность: решил оставаться для себя профессионалом, поддерживать форму и тренироваться независимо от того, где именно. Так и поступал. Потому рад, что в итоге мы договорились.

– Это было для тебя неожиданно, или ты уже был готов к такому развитию событий?

– Во время переговоров озвучивалась позиция: пока мы не договоримся о контракте, я буду тренироваться на базе в Житомире. Потому можно сказать, что я был к этому готов. Там я находился недолго – мы быстро все решили в личном разговоре с президентом.

– В прессе появлялось много слухов, в частности, о конфликтах с Загурским и Шевчуком. Как это соответствует реальности?

– Это полная чушь. Я не знаю, кто и зачем это пишет, но точно не я являюсь источником этой информации. Я уважительно отношусь к каждому руководителю ФК Полесья и никогда ни с кем здесь не имел конфликтов — тем более с Загурским или Шевчуком. Мы в нормальных, рабочих отношениях. Скажу просто: кто-то написал откровенный бред.

– Говорят, что точку в этой истории поставил твой личный разговор с Геннадием Буткевичем. О чем говорили?

– Да, действительно, точка была поставлена ​​в личном разговоре. Но детали я раскрывать не буду – это неэтично. Я всегда благодарю Геннадия Владиславовича за советы, которые он мне дает. Очень ценю этого человека, потому мы быстро поговорили и так же быстро решили все вопросы.

- Правда ли, что президент Полесья убеждает лучше любого агента?

– Я бы сказал иначе. У агента или менеджера совсем другая работа — он должен стоять на стороне игрока и отстаивать его интересы. У Геннадия Владиславовича на первом месте стоит клуб, и я считаю, что это правильно. Каждый президент отстаивает свой клуб и пытается делать для него максимум. Это просто разная работа. Но я много общался с Геннадием Владиславовичем — человек, который строит будущее украинского футбола и страны в целом. И из таких разговоров всегда можно извлечь много полезного.

Сергей Чоботенко Геннадий Буткевич Полесье Житомир продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
