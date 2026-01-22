Ротань отреагировал на возвращение Чоботенко и Гуцуляка в первую команду

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань отреагировал на возвращение в первую команду защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка, которые были переведены в расположение U-19.

«Это очень важно для команды. Я видел реакцию коллектива, когда на сборах я сообщил, что Алексей и Сергей переведены в U-19. Я видел... Не скажу, что это была паника, но все были сильно растеряны.

Я очень благодарен президенту клуба (Геннадию Буткевичу – прим) за его позицию, и считаю, что ребята должны ценить то, что для них сделал президент. Когда он принимал такое решение, когда вернул Гуцуляка – это было полезно и для клуба, и для украинского футбола.

Мы это ценим это как коллектив. И я думаю, что ребята тоже понимают это. Мы очень дорожим нашим президентом», – признался Ротань.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. В активе Чоботенко – 21 игра, один забитый мяч и один ассист.

Контракты обоих игроков истекают после завершения сезона 2025/26.