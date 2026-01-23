Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 13:33 |
1277
0

Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили

Харьковский «Металлист 1925» предложил 4,5 миллиона долларов за 80% прав на Лукаса Ассади

23 января 2026, 13:33 |
1277
0
Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Ассади

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед возобновлением чемпионата Украины.

Представитель Украинской Премьер-лиги планировал оформить трансфер полузащитника сборной Чили Лукаса Ассади, который защищает цвета «Универсидад де Чили».

Спортивный директор Мануэль Майо сообщил, что они получили предложение в размере 4,5 миллиона долларов за 80% прав на игрока и приняли его. Однако, переход Ассади в Премьер-лигу не состоится из-за отказа самого футболиста.

Лукас всю карьеру провел в структуре «Универсидад де Чили», где выступал за U-18, U-21 и первую команду. В активе полузащитника – 131 матч, 20 голов и 10 результативных передач.

Ассади имеет опыт выступлений в сборной Чили, где сыграл шесть поединков. Контракт 22-летнего игрока истекает в декабре 2026-го, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

По теме:
Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал брата игрока Арсенала
Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
Металлист 1925 чемпионат Чили по футболу Универсидад де Чили трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22 января 2026, 14:59 2
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация

10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой

Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23 января 2026, 12:28 9
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю

До завоевания второго в карьере Кубка императора украинцу осталось сделать два шага

Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Футбол | 23.01.2026, 13:28
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22.01.2026, 20:41
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 11
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 17
Другие виды
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем