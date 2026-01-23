Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед возобновлением чемпионата Украины.

Представитель Украинской Премьер-лиги планировал оформить трансфер полузащитника сборной Чили Лукаса Ассади, который защищает цвета «Универсидад де Чили».

Спортивный директор Мануэль Майо сообщил, что они получили предложение в размере 4,5 миллиона долларов за 80% прав на игрока и приняли его. Однако, переход Ассади в Премьер-лигу не состоится из-за отказа самого футболиста.

Лукас всю карьеру провел в структуре «Универсидад де Чили», где выступал за U-18, U-21 и первую команду. В активе полузащитника – 131 матч, 20 голов и 10 результативных передач.

Ассади имеет опыт выступлений в сборной Чили, где сыграл шесть поединков. Контракт 22-летнего игрока истекает в декабре 2026-го, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.