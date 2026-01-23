Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема

Нидерландский «Аякс» не сможет оставить защитника сборной Украины Александра Зинченко после сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Тейс Цвагерман.

По информации источника, амстердамский клуб готов приобрести 29-летнего игрока, контракт которого принадлежит лондонскому «Арсеналу», на шесть месяцев.

«Ожидается, что «Аякс» заплатит «Арсеналу» за переход Зинченко сумму, которая будет сопоставима сумме аренды за полгода. Это более выгодное решение для «канониров» поскольку клуб освободится от зарплаты защитника и будет иметь больше возможностей для подписания нового футболиста.

Зинченко станет полноправным игроком «Аякса» на шесть месяцев. Дальше вероятность продолжения сотрудничества крайне низкая, особенно учитывая его зарплату в Премьер-лиге. В Амстердаме не могут себе позволить трансфер украинца в долгосрочной перспективе».

В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей в составе «Ноттингема», где играл на правах аренды, и сделал один ассист. Трансферная стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.