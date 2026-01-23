Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
Англия
23 января 2026, 13:57 |
845
4

Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема

Нидерландский журналист Тейс Цвагерман сообщил некоторые детали будущего трансфера

23 января 2026, 13:57 |
845
4 Comments
Зинченко сможет задержаться в Аяксе всего на шесть месяцев. Есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский «Аякс» не сможет оставить защитника сборной Украины Александра Зинченко после сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Тейс Цвагерман.

По информации источника, амстердамский клуб готов приобрести 29-летнего игрока, контракт которого принадлежит лондонскому «Арсеналу», на шесть месяцев.

«Ожидается, что «Аякс» заплатит «Арсеналу» за переход Зинченко сумму, которая будет сопоставима сумме аренды за полгода. Это более выгодное решение для «канониров» поскольку клуб освободится от зарплаты защитника и будет иметь больше возможностей для подписания нового футболиста.

Зинченко станет полноправным игроком «Аякса» на шесть месяцев. Дальше вероятность продолжения сотрудничества крайне низкая, особенно учитывая его зарплату в Премьер-лиге. В Амстердаме не могут себе позволить трансфер украинца в долгосрочной перспективе».

В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей в составе «Ноттингема», где играл на правах аренды, и сделал один ассист. Трансферная стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Де Дзерби. Марсель подписал брата игрока Арсенала
Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции
Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Аякс трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Футбол | 23 января 2026, 13:33 0
Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили
Украинский клуб предложил 4,5 млн долларов за полузащитника сборной Чили

Харьковский «Металлист 1925» предложил 4,5 миллиона долларов за 80% прав на Лукаса Ассади

Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23 января 2026, 12:28 9
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю

До завоевания второго в карьере Кубка императора украинцу осталось сделать два шага

В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22.01.2026, 14:59
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Бокс | 23.01.2026, 07:33
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22.01.2026, 14:47
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
viktorious
Якась трохи бредова новина. Аякс хтось зобов'язує сплачувати стільки, скільки Арсенал?
Що заважає Аяксу запропонувати Зінченку контракт з іншою зарплатнею? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 10
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 41
Футзал
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем