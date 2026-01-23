Анонс 22-го тура итальянской Серии А: еще одно испытание для Наполи

В 21-м туре Серия А погрузилась в свою далеко не самую лучшую стихию, а именно в футбол с минимумом голов. Только все обрадовались, что зрелищность вернулась, как она сразу ушла и даже не попрощалась. Всего 14 голов забили команды, только 5 дома и 9 в гостях. Любимый счет 21 тура 1:0 и как же не хочется повторения в 22-м! Матчи будут относительно равные, за исключением некоторых и особенно многого фанаты ждут от противостояний «Ювентуса» и «Наполи», а также «Милана» с «Ромой». Потенциально эти игры могут порадовать «Интер», ведь любая потеря очков от кого угодно позволит «нерадзурри» оторваться еще больше, если конечно же переиграют «Пизу». Разбираемся, что же там приготовил 22 тур.

23.01. 21:45. «Интер» — «Пиза». Тотал угловых больше 9.5 за 1.90

Первый матч 22 тура состоится в пятницу, в 21:45 на «Джузеппе Меацца». Судить будет Маттео Марсенаро.

Лидер чемпионата Италии дважды подряд сыграл на ноль в Серии А, но в Лиге чемпионов что-то совсем пошло не так. Да, все и ждали тяжелейшей игры против «Арсенала», но помимо удачных лондонцев, почему-то совсем не везло игрокам «Интера». Нельзя сказать, что счет 1:3 полностью отражает происходящее на поле, потому как «нерадзурри» хорошо атаковали и имели неплохие шансы на победу. Очень не хватает миланцам Дамфриса и Чалханоглу, а еще не так много времени на поле получает Мхитарян. Да есть Фраттези, Сучич и Зелиньски, однако Генрих точно не помешал бы. Кристиану Киву виднее и за ним решение. Нужно реабилитироваться за поражение в ЛЧ и в пятницу будет прекрасная возможность.

«Пизе» не очень повезло нарваться на злой «Интер», который в первом круге победил 2:0, а в 22-м туре может забить побольше. Альберто Джилардино не позавидуешь, хотя пизанцы смогли остановить «Удинезе» и «Аталанту» — может еще сенсацию сотворят? У команды все так же 1 победа и только статистика получше позволяет не занимать последнее место: забили 16, пропустили 31. Все также травмированы: Альбиоль, Стенгс, Куадрадо, Лусуарди, Нзола. Вурал и Денун доступны для игры еще с прошлого тура, но пока главный тренер решил их не задействовать. Очередное испытание для «Пизы», очень и очень сложное.

Букмекер верит, что в игре будет больше трех голов (1.85), но как-то все же слишком много. Лучше поставить на ТБ9.5 угловых за 1.9.

Getty Images/Global Images Ukraine

24.01. 16:00. «Комо» — «Торино». Победа Комо за 1.62

Первый матч субботы пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в 16:00. Судить будет Эрманно Феличани.

«Комо» продолжает играть отлично и прошлый тур хоть они порадовали голами. Досталось «Лацио» в гостях: дублем отличился Нико Пас, прервавший свою серию без голов, хотя мог и хет-трик сделать, если бы забил пенальти. Однако даже этого хватило победить без особых проблем и справились за первый тайм. Такую игру фанаты смотрели б постоянно и теперь дома желают тоже посмотреть на красивый футбол. Травмированы все те же, потому состав «Комо» оптимальный. Аддаи и Морату можно было б хоть на замену, но пока справляются и без них. Стал забивать Батурина, в отличной форме Перроне и Какере — хороший подбор игроков у Сеска Фабрегаса! И кажется, что это еще не пик их формы.

«Торино» стабильностью не отличается и снова после победы проиграли. «Рома» своего добилась и отомстила за вылет из Кубка Италии. «Быки» уступили по всем показателям, не показав практически ничего в игре. Только по угловым превзошли римлян, хотя их подали всего 2 за матч — и здесь провал, полностью подтверждающий беззубую игру. Марко Барони критиковал всех и вся, хотя Адамс и Коко сыграли еще не так и плохо. В таблице «Торино» на 14-й позиции и всего в 6 очках до зоны вылета. Травмированы Савва и Схюрс, а Абухляль, Аслани, Дембеле, Илич, Сапата и Масина могут появиться на поле, хотя все зависит от решения врачей и тренера.

Фаворит матча «Комо» и на их победу можно поставить с кэфом 1.62. Неплохой вариант, как и ТБ2.5 за 2.

24.01. 19:00. «Фиорентина» — «Кальяри». Тотал Кальяри по угловым меньше 3.5

Матч пройдет на «Артемио Франки» 24 января в 19:00. Главный судья игры Марко Гуида.

В прошлом туре снова удивила «Фиорентина» и уже команда выбралась из зоны вылета. Вот так постепенно и изрядно постаравшись, наконец-то могут выдохнуть с облегчением. Правда рановато, ведь пока даже отрыва нету от 18-го места. Зато конкуренты играют намного хуже и это не может не радовать «фиалок». Команда забила 23 гола и пропустила 32, наконец-то отличились Пикколи и Мандрагора — появилась гармония и благодаря победам повысили мораль. Единственное, что не радует: травма Мойзе Кина. Игрок стал одним из лучших в «Фиорентине», но повредил лодыжку и скорее всего не выйдет в 22-м туре. Также в лазарете Лэмпти, Ричардсон и Джеко. По Эдину есть предложения от других клубов, потому скоро он может поменять прописку. Мандрагора и Паризи заявили о дискомфорте, но должны выйти на поле.

У «Кальяри» так до сих пор не может рассчитывать на Белотти, Дейолу, Маттиа и Фолоруншо. Заппа уже может выйти на поле, но шансы 50 на 50. В прошлом туре «Кальяри» совершили максимально мощную сенсацию: после трех матчей без побед выиграли у «Ювентуса». Гордиться особо нечем, ведь за долгое время в Серии А команда добыла 3 очка, всего раз ударив по воротам, имея 22% владения мячом и xG 0.11! 1 угловой против 18 у «Ювентуса», всего 130 точных передач и 2 навеса! Немыслимые цифры, но это футбол и тем он хорош, что есть подобные матчи. Благодаря трем очкам поднялись на 15-е место и есть 5 очков отрыва от зоны вылета.

Вряд ли «Кальяри» будет играть более открыто, чем в игре с «Ювентусом», потому на ТБ2.5 скорее всего ставить не надо. Правда кто знает, может наоборот наиграют на много голов. Лучше поставить на ТМ3.5 «Кальяри» по угловым за 1.7.

23.01. 21:45. «Лечче» — «Лацио». Обе забьют – нет за 1.66

Матч состоится на «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в субботу, в 21:45. Главный арбитр Даниэле Чиффи.

«Лечче» все же опустился в зону вылета, что стало весьма ожидаемым событием. Ну нельзя настолько плохо долго играть, надеясь на чудо. Если посмотреть на статистику и результаты, то команда еще и нормально держалась, но именно это слово полностью описывает нынешнюю форму. Против «Милана» продержались 76 минут и это наибольшее достижение. Худшее нападение лиги продолжает позориться, а Эусебио Ди Франческо так и не нашел подход к игрокам. Еще и Франческо Камарда может покинуть команду, потому как травмировал плечо, а «Милан» хочет контролировать процесс лечения своего таланта. Минус нападающий и пока на трансферном рынке приобрели Гандельмана и Нгома в полузащиту, а также Фофана в защиту. А атаку укреплять будем?

«Лацио» в этом сезоне продолжает играть плохо и пусть на фоне «Лечче» еще и выглядят нормально, то сами на себя вообще не похожи. Маурицио Сарри критикуют по максимуму и уже можно подтвердить, что не зря. Команда играет скучно и идет на 9-м месте, то и дело отдаляясь от еврокубковой зоны. Да и куда же им с такими успехами в еврокубки — пока не заслуживают. Не смогут выйти в 22-м туре: Башич, Катальди, Жиго, Патрик, Весино. В составе есть кому их заменить, потому в качестве потери игроков считать нечего. Надежда на Исаксена, Кансельери и Нослина.

В битве двух Л преимущество явно за Лацио (на победу 2.1). Однако римляне настолько нестабильны, что хочется выбрать «Обе забьют — нет» за 1.66.

Getty Images/Global Images Ukraine

25.01. 13:30. «Сассуоло» — «Кремонезе». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 2.00

Первый матч воскресенья состоится в 13:30 на «Мапеи Стэдиуме», он же «Читта дель Триколоре», если без рекламы. Судить будет Джузеппе Коллу.

«Сассуоло» наконец-то дождалось, пока в лазарете не будет ни единого травмированного! К сожалению, это не так и лишь слова надежды от Фабио Гроссо. Реальность такова, что уже все забыли об игроках, которые давно не выходили на поле и все тут. Потому Берарди, Торстведта, Вольпато и Болока ждать не стоит. Их компанию пополнил Коне, который тоже забивает и приносит немало пользы. «Сассуоло» уже 3 матча подряд не забивает и это очень плохо. Пока на 11-м месте, имеют 6 очков отрыва от зоны вылета, но спокойствия это никак не добавляет. Да и победить не могут уже 7 матчей подряд, что еще хуже.

«Кремонезе» тоже на такой серии и аналогично лишь трижды сыграли вничью, проиграв 4 раза. В 22-м туре кто-то уже исправит положение дел или же скатают ничейку и остановятся на идентичных результатах. В отличии от «Сассуоло», «Кремонезе» стабильно забивает в индивидуальных встречах, хотя с остальными соперниками получается неудачно и без голов. Только в матче против «Кальяри» забили дважды, а в остальных полный 0. Что случилось с командой? До провального периода хоть наиграли на место в средине таблицы, где и остаются до сих пор. Статистику 20:28 тоже сделали основном до 15 тура, а испортили в последнее время. Пусть и есть отрыв на 6 очков от зоны вылета, но если так продолжат играть, то Серия В станет максимально близко, особенно учитывая способность «Вероны» в один момент играть отлично и успешно.

Даже в этом матче есть явный фаворит, хотя уже было б победой забить одной из команд гол. На победу «Сассуоло» 1.9, а на «Кремонезе» 4.25. Выбрать лучше ТБ4.5 по желтым за 2 — если забивать не будут, без фолов точно не обойтись.

25.01. 16:00. «Аталанта» — «Парма». Обе забьют – нет за 1.76

Матч состоится 25 января в 16:00 на стадионе «New Balance Arena». Судить будет Хуан Лука Сакки.

«Аталанта» после очень уверенных трех побед подряд неожиданно оступилась в игре с «Пизой», потеряв такие важные очки. Хуже всего тот факт, что команда даже по статистике уступила аутсайдеру и играла мягко говоря не очень. Проблемы продолжились и в Лиге чемпионов: влетели «Атлетику» из Бильбао 2:3, причем ситуация обратная — баски нанесли всего 4 удара и 3 в створ, владели мячом 30% и собственно, что создали, то и реализовали. По пасам «Аталанта» перевесила соперника в 2 раза и фанаты были в шоке от того, что их любимчики проиграли. Похоже и игроки того же мнения, ведь очень обидно, а попадание в топ-8 под вопросом и скорее всего придется играть дополнительный раунд. В Серии А пока седьмое место и -5 от шестого — надо побеждать и прорываться наверх. Травмированы только Баккер и Белланова, все остальные в полном порядке.

У «Пармы» в лазарете все те же и результаты практически одинаковые из тура в тур. Полюбили счет 1:0, а также в фаворитах 0:0 — все обыденно и стандартно. Позитива не так много, ведь нападение второе снизу по успешности и забило 14 голов. Нестандартно мало пропустили, как для середняка: всего 22 гола и защитников можно похвалить за это. А нападающие, когда начнут играть? На нулевых ничьих долго не протянуть и это команда должна понимать. Кутроне разочаровывает, Джурич тоже, а Пеллегрино как не старается, поддержки у него маловато. Продали Матиаса Ловика, на замену пока никого не взяли. Хочется в Серию В? Так конкуренты не против показать туда дорогу.

Учитывая нежелание или неумение «Пармы» играть в атаке, так и просится ставка «Обе забьют — нет» за 1.76. Правда это ведь «Парма», может и удивить, забив прямо на первых секундах игры. Хотя нет, звучит неправдиво.

25.01. 16:00. «Дженоа» — «Болонья». Тотал больше 2.5 за 2.40

Матч состоится в 21:45 в воскресенье на «Луиджи Феррарис». Главный судья матча Фабио Мареска.

Футболисты «Дженоа» в очередной раз не смогли переиграть конкурентов по таблице и провели достаточно вялую игру. 0:0 с «Пармой» стали обидным итогом, хотя никто не мешал играть лучше. Более того, травмировался Сабелли, а Остигард не сыграет из-за дисквалификации. Де Росси продолжает хвалить Малиновского, но Руслан в прошлом туре разочаровал, хоть и был одним из лучших. В «Дженоа» подписали Юстина Бейло и Франца Штольца, потому состав стал еще сильнее, правда пока неизвестно, как себя проявят игроки в составе. Еще и Мессиас вроде готов играть полный матч, но пока Де Росси выпускает его ненадолго, чтобы снова не было рецидива травмы.

У «Болоньи» проблем с составом поменьше: Лукуми и Бернардески травмированы, а также есть проблемы со здоровьем у Кастро. Перед прошлым матчем тоже это говорили, но он отыграл все 90 минут, потому, наверное, и в 22-м туре выйдет. Если нет, в атаке есть кому его заменить: в отличной форме Камбьяги, Одгор, Орсолини и Даллинга. В виду хорошей игры этих игроков заскучал Чиро Иммобиле, хотя уходить никуда пока не желает. Купили Эйвинда Хелланда, но что за игрок пока неизвестно, хотя в защите лишним не должен оказаться. «Болонья» уступила «Фиорентине» в прошлом туре и уже еврокубковая зона отдаляется со скоростью света.

Как не странно, но первая игра с почти равным раскладом по кэфам: 2.9 на победу «Дженоа», 2.62 на «Болонью». Так и хочется забрать второй вариант, но пусть будет ТБ2.5 за 2.4.

25.01. 19:00. «Ювентус» — «Наполи». Тотал больше 2.5 за 2.55

Матч состоится на «Альянц Стэдиуме» в 19:00. Рассудит этих итальянских топчиков Маурицио Мариани.

Наконец-то игра топ-уровня, которая точно на руку «Интеру». Правда после такой неудачи, которая ждала туринцев в прошлом туре, сложно сказать, чего же ждать в 22-м. Играли хорошо, но вот бывает и такое, что команда бьет за матч всего раз и это приносит максимальный профит. Туринцы очень разочарованы, но вышли на игру с «Бенфикой» мотивированными и исправились, победив 2:0. Ошибок уже не повторяли, хотя могли пропускать парочку голов, если б португальцы были точнее. «Ювентус» точно сыграет в плей-офф, но осталась игра с «Монако» и победив есть шанс попасть в топ-8. Что касается Серии А, то туринцы на пятом месте и это их не слишком устраивает. Отрыв от «Ромы» 3 очка, но римляне тоже топ-4 покидай ой как не желают. С составом проблем нет, потому «Ювентус» может продолжать играть успешно.

«Наполи» тоже хочет побороться за чемпионство, но конкуренция в нынешнем сезоне сильнейшая, да и «партенопеи» сами частенько ошибаются, раздаривая очки. В лазарете Рахмани, Спинаццола, Нерес, Политано и бедолаги Лукаку с Де Брейне. Затянулся процесс восстановления и у Франка Ангисса — такой внушительный список крутых игроков не у каждой команды Серии А есть, потому потеря конечно же более чем серьезная. Антонио Конте постоянно в расстроенных чувствах и понять его можно. Добавляет негатива и игра в Лиге чемпионов: снова отдали очки не самому сильному сопернику — 1:1 с «Копенгагеном» продолжил серию неудач неаполитанцев, которым надо выиграть у «Челси», чтобы пройти в плей-офф. Ситуация не из легких, но придется справляться. Есть Хойлунд, Мактоминей и другие, потому не все так плохо.

В этой паре фаворит «Ювентус» (2 на победу), но вряд ли «Наполи» так просто отдаст 3 очка. Как один из самых возможных результатов ничья, но можно и ТБ2.5 забрать за 2.5. Жаль в линии ставок на желтые нету, вот по ним ТБ4.5 скорее всего пробьют очень легко.

Getty Images/Global Images Ukraine

25.01. 21:45. «Рома» — «Милан». Тотал меньше 2.5 за 1.66

Еще один матч топ уровня состоится на «Стадио Олимпико» в величественном Риме в 21:45. Судить доверили Андреа Коломбо.

«Рома» отомстила «Торино» за вылет из Кубка Италии, добыв уверенную победу на выезде. Это помогло подобраться к тройке лучших и действительно сейчас римляне выглядят соответствующе. Лучшая защита лиги пропустила всего 12, а нападение поддержало 26-ю голами. Не так и много, но победы есть, а вот вничью играть пока не желают. Вернули Бэйли, ушли Бове и Романо, но один Доньелл Мален уже удачно заменил всех. Травмированы: Эрмосо, Довбик, Эль-Шаарави, Бальданзи, Анхелино. Без них Гасперини уже успел привыкнуть играть. Наконец-то выдал шикарную игру Пауло Дибала: 1+1 с «Торино» и приз лучшему игроку заслуженно ушел аргентинцу. Продолжай и дальше так!

«Милан» продолжает играть скучно и скромно, чем разочаровывает фанатов. Наконец-то забил Фюллькруг, а Пулишич так и продолжает свою засуху. Зато Леау вернулся к хорошей форме и это уже плюс для Массимилиано Аллегри. Достойно играет и Рабио с Нкунку, а травмированы: Яшари и Салемакерс. Павлович вернулся и это хорошо, ведь впереди непростые игры, а желание побороться за чемпионство никуда не пропало. «Милан» забил 34, а пропустил 16 — неплохая статистика, хотя «россо-нери» точно могут получше.

На победу «Ромы» можно поставить с кэфом 2.62, а на «Милан» 3. Весьма интересный расклад, ведь «россо-нери» хоть и играют слабовато в последнее время, но точно будут цепляться за очки. Лучше поставить на ТМ2.5 за 1.66 — вряд ли много забьют.

26.01. 21:45. «Верона» — «Удинезе». Тотал меньше 2.5 за 1.50

Последний матч 22 тура пройдет в понедельник, в 21:45 на «Маркантонио Бентегоди». Джанлука Манганьелло будет следить за порядком.

«Верона» уже устала без побед, да и не радует тот факт, что выбраться из зоны вылета помогут 6 очков, которые считаются уже роскошью. Вроде не так и много, но побед всего 2 в чемпионате, защита одна из худших, да и нападение не отличается успехом. Надо исправлять ситуацию, а вот как, если даже в удачных играх умудряются отдавать инициативу и собственно очки. Травмирована половина защитников: Бельгали, Фресе, Белла-Котчап, Валентини, а также в 22-м туре вряд ли выйдут Аль-Мусрати и Акпа-Акпро. Остальные вроде в полном порядке, хотя нынешний состав отличается стабильной нестабильностью: могут провести отличную игру, а следом провал. Уже прошло 21 тура, потому самое время стать лучше.

«Удинезе» примерно в том же положении, что и «Верона», ну может немножечко успешнее и хоть не в зоне вылета. «Зебры» десятые со статистикой 22:33. Что интересно, травмированных всего 2 и это лишь поляки: Петровски и Букса. Вернули Писарро и купили Арисалу, но пока они не играли и сказать сложно, что это за игроки и как себя проявят. Восстановился Атта, в хорошей форме Николо Дзаньоло, а кроме Кейнана Дэвиса забивать особо никто не желает из атаки. Выбор нападающих не самый лучший, потому Костя Руньячич постоянно экспериментирует, причем не только с составом, а еще и со схемами. Часто выбирает 3-5-2, но еще нравится 3-6-1. Может стоит попробовать 4-2-2-2, сделав акцент не на центре поля, а флангах? Соперник в 22 туре позволяет, потому надо пробовать.

БК в этот раз верит в обе команды одинаково: 2.75 на победу, в ничья 3. В голы не верится, потому ТМ2.5 за 1.5 хороший вариант. В последних индивидуальных матчах результаты похожи на компьютерный код, но больше побеждала «Верона»

Статистический раздел

В прошлом туре команды разочаровали и не забили много голов. Как бы там не было, в 22-м туре хочется побольше зрелищ, причем можно и вместе с сенсациями. В гонке бомбардиров уверенно лидирует Лаутаро Мартинес с 11-ю голами, а Кристиана Пулишича уже догнал Нико Пас. Ни один из нападающих не забивал с пенальти, потому все голы трудовые и заслуженные. Топ-ассистенты все те же: Пас и его одноклубник Хесус Родригес. Остальные статистические показатели игроков будут дальше, чтобы не портить традицию, а сейчас же о командах:

Владение мячом: «Комо» (61.3%), «Интер» (59.4%), «Ювентус» (58.3%).

«Сухие» ворота: «Интер» (11), «Комо», «Лацио», «Рома» и «Милан» по 10.Зрители: «Милан» (72 609), «Интер» (72 006), «Рома» (62 987).

Удары в створ: «Ювентус» (5.9), «Интер» (5.8), «Комо» (5.1).

Точные передачи: «Интер» (462.9), «Наполи» (461.8), «Ювентус» (460.9).

Угловые: «Интер» (145), «Наполи» (118), «Аталанта» (117).

Перехваты: «Верона» (10.7), «Лацио» (8.5), «Сассуоло» (8.4).

Отборы: «Лечче» (18.6), «Верона» (18.4), «Дженоа» (17).Нарушения за матч: «Верона» (16.5), «Кальяри» (15.7), «Болонья» (14.7).

Желтые карточки: «Кальяри» (50), «Комо» и «Верона» по 49. По красным впереди чемпионата так и остается «Лацио», у которых их аж 7.

Продолжая об игроках, стоит обсудить и другие показатели, помимо голов и ассистов. Никола Крстович лидирует по ударам (5 в среднем), а Амир Ррахмани отдает больше всех точных передач (77.6). По созданным голевым моментам первые в списке Аарон Кариколь и Николо Барелла — у обеих по 50. Немного статистики и по защитным действиям:

Отборы: Патрицио Масини (4.7), Закария Абухляль (4.1), Никколо Фортини (3.8).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.5), Армел Белла-Котчап и Пабло Мари по 2.4.

Выносы: Лео Остигард (8.5), Виктор Нельссон (7.9), Томас Кристенсен (7.6).

Процент сэйвов: Миле Свилар (84.6%), Иван Проведель (79.3%), Жан Бутез (78.9%).

Грубияны: Адам Обер, Иван Смолчич и Марин Понграчич уже заработали по 7 желтых карточек, а красных всего в чемпионате уже заработали 25.

Что интересно, есть красные и у вратарей: Окойе и Леали (у Николы еще и 2 желтых!). Вот такие результаты и теперь не хочется ничего прогнозировать, чтобы снова не было матчей с минимумом голов. Пусть просто сыграют на высшем уровне!

Таблица Серии А 2025/26