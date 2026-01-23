Руслан РОТАНЬ: «Я понимаю, что сделал неправильно и принес свои извинения»
Наставник житомирского «Полесья» вспомнил скандальный матч против львовского «Руха»
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, что не хочет вообще вспоминать матч против львовского «Руха», где наставник «волков» получил удаление из-за оскорблений в сторону главного арбитра.
– Какой поединок вы не хотите вспоминать вообще? После которого не хотелось идти к прессе?
– Конечно, «Рух» – и кубковый, и в чемпионате. Они по-разному не дали позитива. Наверное, это были не наши дни. Первый матч у нас совсем не получился, второй тем более.
О втором матче хотел бы меньше говорить. Я считаю, что даже в меньшинстве мы выглядели лучше «Руха», но не смогли даже вдесятером дожать соперника.
– После того поединка на вас был удар со всех сторон. Как вы это воспринимали?
– Очень спокойно. Я понимаю, что я сделал неправильно, а что делаю правильно. Я принес свои извинения на комитете и перед болельщиками за свое поведение. Понимаю, что не могу себя так вести, нужно быть сдержаннее.
Однако тренер – это также команда, я хочу защищать своих ребят, которые отдают кровь и пот за победу. В таких матчах не должно быть моментов, не связанных с чистой конкуренцией.
Футбол должен быть справедлив. Я всегда люблю справедливость: в жизни, на тренировках, на футбольном поле. Мое поведение было связано только со справедливостью, – рассказал Ротань.
