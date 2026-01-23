Руслан РОТАНЬ: «Я понимаю, что сделал неправильно и принес свои извинения»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, что не хочет вообще вспоминать матч против львовского «Руха», где наставник «волков» получил удаление из-за оскорблений в сторону главного арбитра.

– Какой поединок вы не хотите вспоминать вообще? После которого не хотелось идти к прессе?

– Конечно, «Рух» – и кубковый, и в чемпионате. Они по-разному не дали позитива. Наверное, это были не наши дни. Первый матч у нас совсем не получился, второй тем более.

О втором матче хотел бы меньше говорить. Я считаю, что даже в меньшинстве мы выглядели лучше «Руха», но не смогли даже вдесятером дожать соперника.

– После того поединка на вас был удар со всех сторон. Как вы это воспринимали?

– Очень спокойно. Я понимаю, что я сделал неправильно, а что делаю правильно. Я принес свои извинения на комитете и перед болельщиками за свое поведение. Понимаю, что не могу себя так вести, нужно быть сдержаннее.

Однако тренер – это также команда, я хочу защищать своих ребят, которые отдают кровь и пот за победу. В таких матчах не должно быть моментов, не связанных с чистой конкуренцией.

Футбол должен быть справедлив. Я всегда люблю справедливость: в жизни, на тренировках, на футбольном поле. Мое поведение было связано только со справедливостью, – рассказал Ротань.