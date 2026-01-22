ФОТО. Итальянкая журналистка поразила своей красотой. 10/10
Дилетта Леотта снова в строю DAZN
Известная итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта опубликовала свежий пост в Instagram.
Телезвезда появилась в элегантном светлом образе, подчеркнувшем ее красоту и уверенность.
На снимках Леотта запечатлена в студии DAZN, что подтверждает ее возвращение к работе. Особо фанатов впечатлило то, что ведущая снова выходит в эфир даже во время беременности.
В комментариях пользователи массово оставляют комплименты, отмечая профессионализм Дилетты и ее вдохновляющий пример сочетания карьеры и личной жизни.
