  4. Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца
Англия
23 января 2026, 06:50 | Обновлено 23 января 2026, 07:07
Долгожданная замена Забарного. Борнмут хочет купить дорогого украинца

Английский клуб сделал официальное предложение по Батагову

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Борнмут». Клуб АПЛ уже сделал официальное предложение турецкой стороне — 4 миллиона евро фиксированного платежа и еще до 20 миллионов в виде бонусов.

Переговоры между клубами продолжаются, а окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

