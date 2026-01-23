Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дулуб прокомментировал назначение главным тренером Нивы Тернополь
Украина. Первая лига
Дулуб прокомментировал назначение главным тренером Нивы Тернополь

Олег Анатольевич назвал следующий шаг, который необходимо сделать клубу

Дулуб прокомментировал назначение главным тренером Нивы Тернополь
ФК Нива Тернопіль. Олег Дулуб

Новоиспеченный главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб рассказал о назначении на новую должность и о том, как новая работа будет пересекаться с предыдущей.

– Олег Анатольевич, поздравляю вас с возвращением к работе главным тренером! Когда начались конкретные разговоры о том, что вы можете возглавить тернопольскую «Ниву»?

– Это произошло уже после приезда. Я вернулся из Варшавы в воскресенье, 18 января, и меня сразу пригласили в офис. Учитывая, что этот год я занимался выстраиванием вертикали Академии ФК «Львов», разговоры уже велись, да и пресса меня уже «назначила». Роман Евгеньевич Михайлив предложил мне возглавить «Ниву». Думал я недолго, ведь более года без активной тренерской работы – это изматывает. Поэтому во вторник мы собрали команду и приступили к работе. Уже несколько дней тренируемся, потихоньку разбираемся с ситуацией.

– «Нива» – самая молодая команда Первой лиги со средним возрастом 22,2 года. Насколько ваш опыт работы с молодежным сектором в структуре ФК «Львов» поможет на должности главного тренера первой команды?

– Пока что у нас не отработано взаимодействие первой команды с другими командами клуба. Ранее я курировал «Ниву-Самбир-2», а также возрастные категории U-17, U-16, U-15, U-14, U-13 в ФК «Львов». Сейчас в эту структуру попадает еще и «Эпицентр» – львовская команда, которая играет в U-19 в Премьер-лиге. Очень хотелось бы, чтобы все это было завязано на первую команду. Это следующий шаг – подчинение всей академии потребностям главной команды.

Олег Дулуб Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
