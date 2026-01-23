Дулуб прокомментировал назначение главным тренером Нивы Тернополь

Новоиспеченный главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб рассказал о назначении на новую должность и о том, как новая работа будет пересекаться с предыдущей.

– Олег Анатольевич, поздравляю вас с возвращением к работе главным тренером! Когда начались конкретные разговоры о том, что вы можете возглавить тернопольскую «Ниву»?

– Это произошло уже после приезда. Я вернулся из Варшавы в воскресенье, 18 января, и меня сразу пригласили в офис. Учитывая, что этот год я занимался выстраиванием вертикали Академии ФК «Львов», разговоры уже велись, да и пресса меня уже «назначила». Роман Евгеньевич Михайлив предложил мне возглавить «Ниву». Думал я недолго, ведь более года без активной тренерской работы – это изматывает. Поэтому во вторник мы собрали команду и приступили к работе. Уже несколько дней тренируемся, потихоньку разбираемся с ситуацией.

– «Нива» – самая молодая команда Первой лиги со средним возрастом 22,2 года. Насколько ваш опыт работы с молодежным сектором в структуре ФК «Львов» поможет на должности главного тренера первой команды?

– Пока что у нас не отработано взаимодействие первой команды с другими командами клуба. Ранее я курировал «Ниву-Самбир-2», а также возрастные категории U-17, U-16, U-15, U-14, U-13 в ФК «Львов». Сейчас в эту структуру попадает еще и «Эпицентр» – львовская команда, которая играет в U-19 в Премьер-лиге. Очень хотелось бы, чтобы все это было завязано на первую команду. Это следующий шаг – подчинение всей академии потребностям главной команды.