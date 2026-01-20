ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил клуб Первой лиги, где раньше работал Вирт
О назначении опытного специалиста сообщила тернопольская «Нива»
Тернопольская «Нива» объявила о назначении Олега Дулуба на должность главного тренера команды, который выступает в Первой лиге. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Опытный 60-летний специалист возглавил команду после ухода предыдущего наставника Юрия Вирта.
«ФК «Нива» Тернополь поздравляет новый тренерский штаб! Новым главным тренером назначен Олег Дулуб – опытный специалист, имеющий многолетний тренерский стаж.
Наставник хорошо известен украинским болельщикам по работе с клубами «Карпаты» Львов, «Черноморец», ФК «Львов», ЛНЗ Черкассы, а также по работе в системе подготовки молодых футболистов.
Ассистентом главного тренера станет Ярослав Матвиив, ранее возглавлявший второлиговую «Реверу 1908» и хорошо знакомый с реалиями украинского футбола.
Новый тренерский штаб уже приступил к работе с командой и начал подготовку ко второй части сезона Первой лиги», – сообщила «Нива».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер пока не решился на возвращение из-за войны
Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова