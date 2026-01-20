Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил клуб Первой лиги, где раньше работал Вирт
Украина. Первая лига
ФК Нива Тернополь. Олег Дулуб

Тернопольская «Нива» объявила о назначении Олега Дулуба на должность главного тренера команды, который выступает в Первой лиге. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Опытный 60-летний специалист возглавил команду после ухода предыдущего наставника Юрия Вирта.

«ФК «Нива» Тернополь поздравляет новый тренерский штаб! Новым главным тренером назначен Олег Дулуб – опытный специалист, имеющий многолетний тренерский стаж.

Наставник хорошо известен украинским болельщикам по работе с клубами «Карпаты» Львов, «Черноморец», ФК «Львов», ЛНЗ Черкассы, а также по работе в системе подготовки молодых футболистов.

Ассистентом главного тренера станет Ярослав Матвиив, ранее возглавлявший второлиговую «Реверу 1908» и хорошо знакомый с реалиями украинского футбола.

Новый тренерский штаб уже приступил к работе с командой и начал подготовку ко второй части сезона Первой лиги», – сообщила «Нива».

