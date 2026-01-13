Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт
Украина. Первая лига
13 января 2026, 22:10 | Обновлено 13 января 2026, 22:11
2237
2

Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт

Дулуб стал главным тренером тернопольской Нивы

13 января 2026, 22:10 | Обновлено 13 января 2026, 22:11
2237
2 Comments
Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт
Олег Дулуб

60-летний специалист Олег Дулуб нашел новое место работы.

Как стало известно Sport.ua, Дулуб возглавил Ниву Тернополь, которая выступает в Первой лиге Украины. Детали соглашение между сторонами пока что остаются неизвестными.

Олег Дулуб с февраля 2025 года работал в ФК Львов в качестве детско-юношеского тренера. За Карьеру Дулуб в Украине работал с Карпатами Львов, Черноморцем, Львовом и ЛНЗ Черкассы.

Предыдущим тренером Нивы Тернополь был Юрий Вирт, который покинул клуб в середине декабря 2026 года.

Нива Тернополь в таблице Первой лиги Украины 2025/26 занимает восьмое место с 23 очками.

Таблица Первой лиги Украины 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 5 7 18 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 23
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Чернигов 17 5 4 8 16 - 20 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 19
12 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
13 Пробой 18 4 4 10 16 - 27 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 16
14 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 18 1 5 12 7 - 37 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 8
Полная таблица

По теме:
Агент Лупашко ответил, может ли он возглавить женскую команду Руха
Каррик впервые прокомментировал назначение на должность главного тренера МЮ
Хаос после Турана. Команда Степаненко получила третьего тренера за полгода
Олег Дулуб Нива Тернополь Юрий Вирт Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12 января 2026, 23:23 0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде

11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Футбол | 13 января 2026, 15:25 8
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию

Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк останутся с командой U-19

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
Баскетбол | 12.01.2026, 22:10
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 13.01.2026, 21:20
Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Нарешті власникам клубів починає доходить, що потрібні профі тренери,а не екпериментальні дилетанти.. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем