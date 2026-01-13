Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт

60-летний специалист Олег Дулуб нашел новое место работы.

Как стало известно Sport.ua, Дулуб возглавил Ниву Тернополь, которая выступает в Первой лиге Украины. Детали соглашение между сторонами пока что остаются неизвестными.

Олег Дулуб с февраля 2025 года работал в ФК Львов в качестве детско-юношеского тренера. За Карьеру Дулуб в Украине работал с Карпатами Львов, Черноморцем, Львовом и ЛНЗ Черкассы.

Предыдущим тренером Нивы Тернополь был Юрий Вирт, который покинул клуб в середине декабря 2026 года.

Нива Тернополь в таблице Первой лиги Украины 2025/26 занимает восьмое место с 23 очками.

Таблица Первой лиги Украины 2025/26