Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2026
23 января румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (WTA 79) и «нейтралка» Мирра Андреева (WTA 7) определят соперницу Элины Свитолиной (WTA 12) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Русе и Андреева начнут встречу ориентировочно в 12:40 по Киеву (после игры Тиафо – де Минаур) на центральном стадионе Australian Open – Rod Laver Arena.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее Русе никогда не играла против Андреевой – это будет первое очное противостояние оппоненток.
Свитолина в третьем круге мейджора в Мельбурне выбила россиянку Диану Шнайдер.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Ермачков находится на просмотре в Эпицентре
Испанцы внимательно следят за Шапаренко