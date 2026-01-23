Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
23 января 2026, 13:20 | Обновлено 23 января 2026, 13:30
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2026

23 января румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (WTA 79) и «нейтралка» Мирра Андреева (WTA 7) определят соперницу Элины Свитолиной (WTA 12) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Русе и Андреева начнут встречу ориентировочно в 12:40 по Киеву (после игры Тиафо – де Минаур) на центральном стадионе Australian Open – Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Русе никогда не играла против Андреевой – это будет первое очное противостояние оппоненток.

Свитолина в третьем круге мейджора в Мельбурне выбила россиянку Диану Шнайдер.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Мастер-класс в Мельбурне. Видеообзор матча
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
