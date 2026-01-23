Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 января румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (WTA 79) и «нейтралка» Мирра Андреева (WTA 7) определят соперницу Элины Свитолиной (WTA 12) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Русе и Андреева начнут встречу ориентировочно в 12:40 по Киеву (после игры Тиафо – де Минаур) на центральном стадионе Australian Open – Rod Laver Arena.

Ранее Русе никогда не играла против Андреевой – это будет первое очное противостояние оппоненток.

Свитолина в третьем круге мейджора в Мельбурне выбила россиянку Диану Шнайдер.

