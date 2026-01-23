Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ
Франция
23 января 2026, 10:14 | Обновлено 23 января 2026, 10:31
1292
1

Илья выйдет в старте против «Осера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1 между «Осером» и «ПСЖ».

Поединок состоится на стадионе «Аббе-Дешам» в городе Осер и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По данным французского издания Le Parisien, несмотря на многочисленные критические замечания со стороны фанатов из-за поражения от «Спортинга», в этом матче ожидается выход в стартовом составе футболиста сборной Украины Ильи Забарного.

Прогнозируется, что Забарный сыграет на позиции центрального защитника вместе с Лукасом Бералдо.

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Критику правильно сприйняв
Ответить
0
