Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ

В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1 между «Осером» и «ПСЖ».

Поединок состоится на стадионе «Аббе-Дешам» в городе Осер и начнется в 21:00 по киевскому времени.

По данным французского издания Le Parisien, несмотря на многочисленные критические замечания со стороны фанатов из-за поражения от «Спортинга», в этом матче ожидается выход в стартовом составе футболиста сборной Украины Ильи Забарного.

Прогнозируется, что Забарный сыграет на позиции центрального защитника вместе с Лукасом Бералдо.