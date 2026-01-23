Энрике принял решение по Забарному после критики из-за фиаско в ЛЧ
Илья выйдет в старте против «Осера»
В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1 между «Осером» и «ПСЖ».
Поединок состоится на стадионе «Аббе-Дешам» в городе Осер и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По данным французского издания Le Parisien, несмотря на многочисленные критические замечания со стороны фанатов из-за поражения от «Спортинга», в этом матче ожидается выход в стартовом составе футболиста сборной Украины Ильи Забарного.
Прогнозируется, что Забарный сыграет на позиции центрального защитника вместе с Лукасом Бералдо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 22 января на Sport.ua
Испанцы внимательно следят за Шапаренко