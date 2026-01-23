Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Французский журналист: «Если говорить о Забарном за 63 миллиона евро...»
Франция
23 января 2026, 12:21 |
Представитель Le Parisien Лоран Перрен поделился мнением о летних приобретениях ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист авторитетного французского издания Le Parisien Лоран Перрен поделился мнением о приобретениях вратаря Люки Шевалье и защитника сборной Украины Ильи Забарного, которые присоединились к ПСЖ во время летнего трансферного окна.

«Последний матч ПСЖ (в Лиге чемпионов) проиграл из-за своей защиты и вратаря, начиная с Забарного и заканчивая Шевалье. Луис Энрике не раз говорил, что его беспокоит именно защита.

Пока рано оценивать летние приобретения ПСЖ, особенно учитывая, что Шевалье был главным приоритетом главного тренера; Энрике сделал все возможное, чтобы подписать вратаря.

Если говорить о Забарном, которого приобрели за 63 миллиона евро у «Борнмута»... Мы подведем итоги в конце сезона, но пока кажется, что он не стоит этих денег», – признался Перрен.

В сезоне 2025/26 Забарный провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт 23-летнего защитника истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Илья Забарный Люка Шевалье Луис Энрике
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
