Лидер Буковины назвал главных конкурентов в борьбе за путевку в УПЛ

Один из ведущих игроков «Буковины» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от второй части сезона.

«Преимущество в 9 баллов над ближайшим из преследователей не должно вводить в заблуждение. Убежден, что у «Левого Берега», уверенно набиравшего очки перед зимним перерывом и у «Черноморца», к рулю которого вернулся именитый специалист Роман Григорчук – амбициозные планы и поэтому надо быть настороже.

Вот почему во время отпуска мы старались добросовестно выполнять домашние задания, которые передавали нам наши тренеры. Речь идет как о занятиях фитнесом, так и на воздухе. Теперь, после прохождения медосмотра, с нетерпением ждем первую тренировку, которая запланирована на 24 января.

Прекрасно понимаем, что «Буковина» является большим раздражителем для других клубов, которые будут стараться создать нам проблемы. Также не следует забывать, что мы ведем борьбу на двух фронтах.

Однако мы очень мотивированы, чтобы вернуть Черновцам место в элите украинского футбола. Думаю, что в боевых кондициях подойдем и к четвертьфинальному кубковому поединку с ЛНЗ».