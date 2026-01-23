Заря на сборе в Турции не может работать в оптимальном составе
Три игрока команды Скрипника находятся на больничном
Как стало известно Sport.ua, на этапе подготовки в Турции ко второй части сезона ни в одном из трех спаррингов «Зари» из-за травм не приняли участия защитники Роман Вантух и Андрия Яньич.
Также в лазарет попал еще один легионер – Петр Мичин.
Медперсонал прилагает усилия, чтобы они как можно скорее вернулись в строй.
По имеющейся информации, Артем Слесарь уже восстановился после повреждения и сможет тренироваться в общей группе.
В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины, который завершился вничью.
