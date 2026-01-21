Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второй спарринг за день. Заря сыграла вничью с Сараево
Товарищеские матчи
Заря
21.01.2026 15:00 0 : 0
Сараево
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 17:06 | Обновлено 21 января 2026, 17:36
Второй спарринг за день. Заря сыграла вничью с Сараево

Поединок «Заря» – «Сараево» завершился со счетом 0:0

ФК Заря

«Заря» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Матч против «Сараево» стал вторым для «Зари» за день. Ранее команда Виктора Скрипника встречалась с польским клубом «Медзь» и проиграла со счетом 2:3.

А вот в матче с «Сараево» забитых мячей не было. Команды так и не смогли взломать оборону друг друга.

Товарищеский матч. Турция. 21 января

«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 0:0

Видеозапись матча

товарищеские матчи Сараево Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
