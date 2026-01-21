Украина. Премьер лига21 января 2026, 17:06 | Обновлено 21 января 2026, 17:36
149
0
Второй спарринг за день. Заря сыграла вничью с Сараево
Поединок «Заря» – «Сараево» завершился со счетом 0:0
21 января 2026, 17:06 | Обновлено 21 января 2026, 17:36
149
0
«Заря» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Матч против «Сараево» стал вторым для «Зари» за день. Ранее команда Виктора Скрипника встречалась с польским клубом «Медзь» и проиграла со счетом 2:3.
А вот в матче с «Сараево» забитых мячей не было. Команды так и не смогли взломать оборону друг друга.
Товарищеский матч. Турция. 21 января
«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 0:0
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Украинец выделил Тайсона Фьюри
Футбол | 20 января 2026, 19:23 0
Украинцем интересуется «Тоттенхэм»
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Футбол | 21.01.2026, 15:48
Футбол | 21.01.2026, 16:25
Комментарии 0
Популярные новости
20.01.2026, 09:48 2
20.01.2026, 13:35 15
19.01.2026, 23:19 3
21.01.2026, 08:06 5
20.01.2026, 04:29 11
20.01.2026, 09:18 6
20.01.2026, 08:46 25
20.01.2026, 07:49 20