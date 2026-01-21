Второй спарринг за день. Заря сыграла вничью с Сараево

«Заря» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Матч против «Сараево» стал вторым для «Зари» за день. Ранее команда Виктора Скрипника встречалась с польским клубом «Медзь» и проиграла со счетом 2:3.

А вот в матче с «Сараево» забитых мячей не было. Команды так и не смогли взломать оборону друг друга.

Товарищеский матч. Турция. 21 января

«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 0:0

Видеозапись матча