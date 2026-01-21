Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

21 января в 15:00 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча