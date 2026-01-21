Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
21.01.2026 15:00 - : -
Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 15:00 |
74
0

Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 января 2026, 15:00 |
74
0
Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

21 января в 15:00 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Новый тренер Динамо рассказал о планах команды на сборах в Турции
Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы
Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Сараево
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
Теннис | 21 января 2026, 06:57 2
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой

Элине на пресс-конференции задали вопрос касательно Александры

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»

Украинец выделил Тайсона Фьюри

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20.01.2026, 19:07
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Маркевичем. Нива Тернополь нашла нового спортдира
Футбол | 21.01.2026, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Маркевичем. Нива Тернополь нашла нового спортдира
ОФИЦИАЛЬНО. Работал с Маркевичем. Нива Тернополь нашла нового спортдира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем