21 января 2026, 15:00
Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
21 января в 15:00 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
